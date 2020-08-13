Медовый спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Медовый спас в 2020 году в России отмечается 14 августа. Что означает этот праздник, каковы его история, традиции, приметы и обычаи, а также поздравления с ним и интересные факты - в материале РИА Новости.

Медовый спас 2020

Этот праздник - первый в череде церковных дат, когда верующие приносят в храм плоды трудов своих. Сначала, 14 августа, - мед. Пять дней спустя, 19 августа, -фрукты с огорода. А 29 числа последнего летнего месяца - пшеницу и орехи. Все три памятные даты, приходящиеся на эти дни, в Церкви посвящены Спасителю – Господу Иисусу Христу. Отсюда и названия праздников: Медовый спас, Яблочный спас и Ореховый (или Хлебный) спас.

Сам обычай освящать урожай появился еще задолго до земной жизни Христа. В древности его мистическим образом посвящали Богу. Этот смысл дошел и до наших дней: как отмечают богословы, тем самым верующие благодарят Бога за "плоды земные".

"Все, что подвластно человеку, может быть им освящено; может стать частью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас", — говорил всемирно известный русский проповедник митрополит Антоний Сурожский.

История праздника

Если заглянуть в церковный календарь, то там нет такого праздника: Медовый спас. Строго говоря, в этот день православные отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста.

Примерно в IX веке в Константинополе сложился обычай: каждый год 14 августа выносить из царской сокровищницы часть Креста Господня и проходить с ним по улицам византийской столицы. Затем реликвию выставляли для всеобщего поклонения в соборе Святой Софии. Отсюда и второе название праздника - Изнесение честных древ Животворящего Креста.

Долгое время его отмечали только в Константинополе. Однако со временем он утвердился во всех православных церквах. В том числе и Русской.

Но на Руси с XII века в этот день совершалось также Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Считается, что это торжество установил князь Андрей Боголюбский после победы над булгарами в 1164 году.

По сложившейся в Византии традиции 14 августа совершался молебен с освящением воды. Когда праздник окончательно прижился на Руси примерно в XIV веке, то в некоторых регионах на водосвятие стали приносить только что собранный мед, чтоб благословить его. С тех пор пошел обычай святить мед - весьма популярный и в современной России.

Когда отмечается

Медовый Спас ежегодно отмечается в один и тот же день - 14 августа. Именно с этого праздника начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат календаря - Успению Пресвятой Богородицы.

Сам пост довольно строгий: у него такой же устав, как у Великого. Верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения.

Однако суровость говения компенсируется тем, что на август приходится сбор нового урожая. И постящимся можно есть свежие овощи, фрукты и, конечно же, мед.

Традиции, обычаи и приметы на Медовый спас

На Медовый спас в храмах совершаются особые богослужения. На них поются гимны, посвященные смыслу распятия Спасителя. А священники облачаются в фиолетовые одежды, что в течение года случается довольно редко - только в даты, посвященные Кресту Господню.

В этот же день духовенство совершает обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма. Такое, помимо Медового спаса, происходит только на Крестопоклонную неделю Великого поста.

© Фото : Фото из личного архива пчеловода Дмитрия Касперовича Пасека в селе Шелемишево Рязанской области © Фото : Фото из личного архива пчеловода Дмитрия Касперовича Пасека в селе Шелемишево Рязанской области

С праздником связано немало народных обычаев, описанных в русской литературе. Например, в этот день было принято купать скот. Животным посвящали различные заговоры и обряды - чтоб благополучно пережили грядущую зиму.

Огромное число связанных с водой обрядов, как считают историки, связано с тем, что в дохристианские времена у славян примерно в это же время отмечался языческий праздник Русалии. Он был посвящен умершим предкам.

К этому дню приурочены и характерные народные приметы. Например, считалось, что озимые нужно сажать именно в этот день. И если пойдет дождь, то значит, будет хороший урожай.

Интересные факты

В этот же день, 14 августа, Церковь вспоминает семь мучеников Маккавейских, живших еще в ветхозаветные времена. В народном сознании имя Маккавей со временем стало ассоциироваться с маком, который созревал как раз к этому времени. Отсюда и еще один обычай, распространенный преимущественно в южных регионах России и на Украине, - освящать мак.

Примечательно, что у католиков нет такого праздника как Происхождение честных древ Животворящего Креста (и Медового спаса) Зато они, как и православные, отмечают другой "спас" - Преображение Господне.

Медовый Спас особо популярен на Балканах, где известен под названием Маковей. В Северной Македонии, например, его отмечают шесть дней. А в некоторых районах - двенадцать.

Поздравления

Каких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. В храме можно услышать: "Поздравляю с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня!" А между собой верующие обычно говорят: "С Медовым спасом!" Или чаще просто: "С праздником!"

Однако Медовому Спасу посвящено немало песен и присказок. С развитием интернета и соцсетей стало популярным публиковать их в день праздника в личных аккаунтах или пересылать друг другу в чатах. Некоторые из этих элементов фольклора отражены в стихах русских классиков. Их тоже используют в поздравлениях.

Например, эти строки Самуила Маршака:

Собираем в августе

Урожай плодов.

Много людям радости

После всех трудов.

Солнце над просторными

Нивами стоит

И подсолнух зёрнами