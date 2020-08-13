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Международный день левшей
Ежегодно 13 августа в мире отмечается Международный день левшей (International Left-Handers Day). Он проводится с 1992 года, по инициативе Британского клуба... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:04
международный день левшей
справки
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международный день левшей, справки

Международный день левшей

02:04 13.08.2020
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© Fotolia / vesnafotoДевушка рисует левой рукой
Девушка рисует левой рукой
© Fotolia / vesnafoto
Ежегодно 13 августа в мире отмечается Международный день левшей (International Left-Handers Day). Он проводится с 1992 года, по инициативе Британского клуба левшей (Left-Handers Club).
Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Как левша, он носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа. Следом прошла кампания в поддержку левши Роберта Грина. Работая на почте, Грин сортировал конверты левой рукой, а начальник потребовал, чтобы подчиненный выполнял свою работу правой. Обиженный сотрудник был вынужден обратиться в суд.
День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; обратить внимание дизайнеров, производителей и продавцов на необходимость учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.
Левши составляют от 3% до 10% человечества. Участники британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно день левшей – 13 августа. Можно обозначить "зоны левшей" (Lefty Zone), в которых все нужно делать только левой рукой: есть, пить, рисовать, чистить овощи, резать хлеб и заниматься прочими повседневными вещами. Члены клуба также предлагают поиграть в волейбол, выполняя подачу левой рукой, и устроить мастер-класс игры на гитаре с натянутыми в другом порядке струнами.
Существует много теорий и предположений о причинах леворукости. Недавно британские ученые выяснили, что склонность к использованию левой или правой руки обусловлено генами. Те же специалисты обнаружили, что у левшей оба полушария головного мозга лучше связаны между собой и взаимодействую более согласовано, чем у правшей.
Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром.
Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. Долгое время главной причиной переучивания левшей была тревога за их социальную адаптацию в мире, где превалируют правши и где все технические средства рассчитаны на праворуких людей. Многие родители переучивали детей, так как боялись, что в дальнейшем леворукость помешает приобретению профессии. Однако теперь ученые доказали, что леворукость – это не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии мозга. Переучивание ребенка может нанести большой вред его здоровью, привести к декстрастрессу – невротическому состоянию при насильственном приучении использовать правую руку.
Леворукость можно выявить с 4-5 месяцев, когда ребенок начинает полноценно использовать руки для захвата или исследования предметов, до 5-6 лет, когда предпочтение руки становится устойчивым.
Проверить, левша человек или правша можно в домашних условиях, выполнив несколько простых тестов. Во-первых, нужно переплести пальцы рук: палец ведущей руки располагается сверху. Во-вторых, нужно поаплодировать: ведущая рука также будет сверху. Нужно определить, какая нога опорная, та и будет ведущей. Самый простой способ определить ведущий глаз – это подмигивание (подмигивает неведущий глаз) и прицеливание (целятся ведущим глазом). Чем больше среди ведущих органов левосторонних, тем больше вероятность, что человек является левшой.
Ученые считают, что левши чаще добиваются успехов в творческой и академической сфере, чем правши, благодаря их умению с детства приспосабливаться к "праворукой" окружающей среде.
По мнению экспертов, левши имеют глубокий творческий потенциал и обладают пространственным мышлением. Школьники-правши более целеустремленные и работоспособные, а левши и люди, которые хорошо владеют обеими руками – амбидекстры – способны к нетривиальным решениям задач.
Проведенные исследования показали, что выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука, зарабатывают на 13-21% (в зависимости от продолжительности обучения) больше, чем их одноклассники-правши. Однако, как отмечают ученые, эта тенденция проявляется только в отношении мужчин – леворукие и праворукие женщины демонстрируют одинаковые результаты. Также исследователи подсчитали, что левши чаще, чем правши, становятся высококлассными специалистами (53% против 38%).
Однако есть группа левшей, у которых могут возникать различные проблемы, которые могут приводить к трудностям в обучении. У левшей нередко отмечается сниженная работоспособность, и не потому, что они ленивы, а потому что это такая организация мозга.
Знаменитые левши – политики и военные: Цезарь и Наполеон, Александр Македонский и Карл Великий, Черчилль, Бисмарк и Фидель Кастро. Среди американских президентов – Джеральд Форд, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Барак Обама. Левшами были художники Леонардо да Винчи, Микеланджело, Огюст Роден, Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, писатели Ганс Христиан Андерсен, Франц Кафка, Льюис Кэрролл, музыканты Николо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Рахманинов, актер Чарли Чаплин, ученые Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и многие другие.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Международный день левшейСправки
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