Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске

Они стоят вдоль проспекта Рокоссовского, машут национальными флагами, скандируют, поднимают сжатые кулаки вверх. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками. Силовики в происходящее пока не вмешиваются, в район стянута спецтехника, которая также едет по проспекту Рокоссовского.