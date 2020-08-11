https://ria.ru/20200811/1575667617.html
Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске
Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:21
2020-08-11T21:21
протесты в белоруссии
минск
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире