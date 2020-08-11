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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575667617.html
Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске
Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:21
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске

21:21 11.08.2020
4069
© SputnikСитуация на пересечении проспекта Пушкина и Одоевского в Минске. 11 августа 2020
Ситуация на пересечении проспекта Пушкина и Одоевского в Минске. 11 августа 2020
© Sputnik
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Они стоят вдоль проспекта Рокоссовского, машут национальными флагами, скандируют, поднимают сжатые кулаки вверх. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками. Силовики в происходящее пока не вмешиваются, в район стянута спецтехника, которая также едет по проспекту Рокоссовского.
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