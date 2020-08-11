Житель Калужской области получил 19 лет за убийство ветерана

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года мужчина пришел в квартиру знакомого 92-летнего ветерана и попросил у него деньги в долг. Ветеран дал ему 400 рублей, однако тот посчитал сумму недостаточной и напал на пожилого мужчину, нанеся ему более 40 ударов по голове и различным частям тела руками и деревянной тростью. От полученных травм ветеран скончался. После этого осужденный похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Тело ветерана обнаружил 20 августа его сын.