https://ria.ru/20200811/1575667213.html
Житель Калужской области получил 19 лет за убийство ветерана
Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, мужчину также признали виновным в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:05
2020-08-11T21:05
следственный комитет россии (ск рф)
москва
малоярославец
калужская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
https://ria.ru/20200625/1573447050.html
https://ria.ru/20200710/1574148501.html
москва
малоярославец
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_11041bfa27a8bb5433c555ae424042d3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_1d2600c5ca9bdab6547172fbf8d40649.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, малоярославец, калужская область, происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Житель Калужской области
получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, мужчину также признали виновным в краже и мошенничестве, сообщается на сайте СК
РФ.
В августе 2019 года сообщалось, что жителя Калужской области задержали по подозрению в избиении до смерти ветерана, тело которого нашли в квартире в Малоярославце
. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, он пытался скрыться на железнодорожном вокзале, где его и задержали.
"Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года мужчина пришел в квартиру знакомого 92-летнего ветерана и попросил у него деньги в долг. Ветеран дал ему 400 рублей, однако тот посчитал сумму недостаточной и напал на пожилого мужчину, нанеся ему более 40 ударов по голове и различным частям тела руками и деревянной тростью. От полученных травм ветеран скончался. После этого осужденный похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Тело ветерана обнаружил 20 августа его сын.
По данным СК, этот же мужчина обманул двух местных жительниц, взяв у них аванс за установку пластиковых окон и не выполнив работы. Помимо этого, мужчина признан виновным в краже мобильного телефона из мастерской, а также газового водонагревателя и секционных батарей из квартиры местного жителя.
Ранее сообщалось, что мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу в Москве
, у него нет психических заболеваний.