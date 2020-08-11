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Житель Калужской области получил 19 лет за убийство ветерана
Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, мужчину также признали виновным в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:05
следственный комитет россии (ск рф)
москва
малоярославец
калужская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), москва, малоярославец, калужская область, происшествия

Житель Калужской области получил 19 лет за убийство ветерана

21:05 11.08.2020
1105
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, мужчину также признали виновным в краже и мошенничестве, сообщается на сайте СК РФ.
В августе 2019 года сообщалось, что жителя Калужской области задержали по подозрению в избиении до смерти ветерана, тело которого нашли в квартире в Малоярославце. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, он пытался скрыться на железнодорожном вокзале, где его и задержали.
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"Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года мужчина пришел в квартиру знакомого 92-летнего ветерана и попросил у него деньги в долг. Ветеран дал ему 400 рублей, однако тот посчитал сумму недостаточной и напал на пожилого мужчину, нанеся ему более 40 ударов по голове и различным частям тела руками и деревянной тростью. От полученных травм ветеран скончался. После этого осужденный похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Тело ветерана обнаружил 20 августа его сын.
По данным СК, этот же мужчина обманул двух местных жительниц, взяв у них аванс за установку пластиковых окон и не выполнив работы. Помимо этого, мужчина признан виновным в краже мобильного телефона из мастерской, а также газового водонагревателя и секционных батарей из квартиры местного жителя.
Ранее сообщалось, что мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу в Москве, у него нет психических заболеваний.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМалоярославецКалужская областьПроисшествия
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