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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200811/1575664325.html
Жителям Подмосковья окажут помощь в случае домашнего насилия
В Московской области работает ряд учреждений, где могут найти поддержку люди, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
московская область (подмосковье)

Жителям Подмосковья окажут помощь в случае домашнего насилия

20:21 11.08.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с ребенком на остановке общественного транспорта в Москве во время дождя
Женщина с ребенком на остановке общественного транспорта в Москве во время дождя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Московской области работает ряд учреждений, где могут найти поддержку люди, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом сообщил телеканал "360".
Речь идет о следующих учреждениях: Дмитровский центр помощи семье и детям, "Альбатрос" в Ступине, "Спасение" в Химках, центры помощи "Семья" в Клину и Домодедове.
В стационарных кризисных отделениях прием ведется круглосуточно. Людям окажут поддержку, если они получили психотравмирующий опыт, страдают от невротических расстройств и эмоциональных нарушений, столкнулись со сложностями в супружеских отношениях или подверглись психофизическому насилию.
Дом по улице Заливной, 19
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