https://ria.ru/20200811/1575664325.html
Жителям Подмосковья окажут помощь в случае домашнего насилия
В Московской области работает ряд учреждений, где могут найти поддержку люди, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:21
2020-08-11T20:21
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)