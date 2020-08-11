Президент Литвы не верит, что Тихановская записала обращение добровольно

Ранее Тихановская, которая покинула ночью Белоруссию и находится в Литве, в видеообращении призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

"Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано добровольно. Это просто еще одно доказательство методов, которые используются, чтобы сломить дух человека и нации. Мы были свидетелями этих методов в последние несколько недель", - цитирует Sputnik Литва сообщение Науседы в Facebook.

Науседа добавил, что Тихановской "нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний". Также он заверил, что Литва всегда будет предоставлять убежище силам, "настроенным на построение свободы и демократии".

Как сообщается на сайте президента Литвы, Науседа провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и заявил, что Литва готова предоставить убежище Тихановской и ее семье до тех пор, пока она не примет решение о своих дальнейших политических и личных действиях.

Ранее глава министерства внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии.

Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.