https://ria.ru/20200811/1575663470.html
Цепкало назвала слова о руководстве протестами из-за рубежа обманом
Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила, что действующий белорусский президент Александр Лукашенко врет, когда... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:52
2020-08-11T19:52
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире