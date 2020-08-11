Московская оптическая фирма получила льготный заем в сто миллионов рублей

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один московских производителей оптики ООО "Айкрафт" получил от правительства Один московских производителей оптики ООО "Айкрафт" получил от правительства Москвы льготный заем в размере 100 миллионов рублей на закупку сырья и комплектующих, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, в компании работают около пяти тысяч сотрудников, сегодня это единственное в России роботизированное производство очков.

"Заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства" на два года по льготной ставке 2% годовых. Полученные средства пойдут на закупку сырья, материалов и комплектующих. В месяц компания выпускает около 60 тысяч пар очков, заем позволит организации восстановить прежние объемы производства", – добавил Владимир Ефимов.

Форма поддержки московских производителей в виде займа на пополнение оборотных средств была введена в 2020 году, в настоящий момент на разных условиях выдано уже пять займов на общую сумму 400 миллионов рублей.