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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200811/1575662309.html
Московская оптическая фирма получила льготный заем в сто миллионов рублей
Один московских производителей оптики ООО "Айкрафт" получил от правительства Москвы льготный заем в размере 100 миллионов рублей на закупку сырья и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

Московская оптическая фирма получила льготный заем в сто миллионов рублей

19:16 11.08.2020 (обновлено: 20:21 11.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБольшой каменный мост у Кремля
Большой каменный мост у Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один московских производителей оптики ООО "Айкрафт" получил от правительства Москвы льготный заем в размере 100 миллионов рублей на закупку сырья и комплектующих, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, в компании работают около пяти тысяч сотрудников, сегодня это единственное в России роботизированное производство очков.
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"Заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства" на два года по льготной ставке 2% годовых. Полученные средства пойдут на закупку сырья, материалов и комплектующих. В месяц компания выпускает около 60 тысяч пар очков, заем позволит организации восстановить прежние объемы производства", – добавил Владимир Ефимов.
Форма поддержки московских производителей в виде займа на пополнение оборотных средств была введена в 2020 году, в настоящий момент на разных условиях выдано уже пять займов на общую сумму 400 миллионов рублей.
"Инвестиционный заем поможет компании частично восполнить израсходованные за период пандемии запасы сырья и продолжить выпуск продукции для более чем 400 торговых точек", – привели в департаменте комментарий его руководителя Александра Прохорова.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
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