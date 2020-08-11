Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200811/1575658768.html
Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе
Действия Константинопольского патриархата на Украине не соотносятся с образом церкви-матери, какой она себя считает по отношению к Русской церкви, заявил во... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
в мире
религия
петр порошенко
владимир легойда
москва
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_96903a9dffae44dda0057ed912774390.jpg
https://ria.ru/20200723/1574826087.html
https://ria.ru/20200713/1574297316.html
1
москва
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_96903a9dffae44dda0057ed912774390.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_ec1b982715dde26eec2198f3e43ce8c5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_423:0:2471:2048_1400x0_80_0_0_3e38e297040bed1f4bbef3de571104e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, в мире, религия, петр порошенко, владимир легойда, москва, киев, украина

Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе

17:56 11.08.2020 (обновлено: 18:04 11.08.2020)
5629
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Действия Константинопольского патриархата на Украине не соотносятся с образом церкви-матери, какой она себя считает по отношению к Русской церкви, заявил во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами. Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился", - написал Легойда в своем Telegram-канале, говоря о богослужении, которое прошло 9 августа.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
23 июля, 21:50Религия и мировоззрение
В РПЦ объяснили, почему молодежь часто критикует церковь
Как отметил Легойда, Варфоломей таким образом напомнил о том, что Константинопольский патриархат – церковь-мать Русской церкви, от Константинополя "русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение".
"Те страдания, которые принесли действия патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий церкви-матери", - написал он.
Легойда также напомнил, что патриарх Варфоломей не раз заявлял о своем "праве на вмешательство в дела других поместных церквей".
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - так называемую "Православную церковь Украины". После Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ей томос об "автокефалии" (независимости). Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
13 июля, 19:02Религия и мировоззрение
ПЦУ пытается поссорить Русскую и Румынскую церкви, заявил Легойда
11772124
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВ миреРелигияПетр ПорошенкоВладимир ЛегойдаМоскваКиевУкраина
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Мальчик занимается с психологом
Названы симптомы, при которых ребенку может понадобиться психолог
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Врач назвал возможные причины ухудшения здоровья Ефремова
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Сахалин
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
Человеческий глаз
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния