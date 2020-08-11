Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Действия Константинопольского патриархата на Действия Константинопольского патриархата на Украине не соотносятся с образом церкви-матери, какой она себя считает по отношению к Русской церкви, заявил во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами. Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился", - написал Легойда в своем Telegram -канале, говоря о богослужении, которое прошло 9 августа.

Как отметил Легойда, Варфоломей таким образом напомнил о том, что Константинопольский патриархат – церковь-мать Русской церкви, от Константинополя "русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение".

"Те страдания, которые принесли действия патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий церкви-матери", - написал он.

Легойда также напомнил, что патриарх Варфоломей не раз заявлял о своем "праве на вмешательство в дела других поместных церквей".