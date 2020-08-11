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На Сейшелах запустили сертификацию в туризме
На Сейшелах разработали систему сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов во время отдыха на островах, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:55
туризм
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153538/08/1535380829_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_91dde44a87ba33fac5e34d95d6406d25.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм

На Сейшелах запустили сертификацию в туризме

17:55 11.08.2020
276
CC0 / nike159 / Пляж Ла Диг. Сейшелы
Пляж Ла Диг. Сейшелы
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Сейшелах разработали систему сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов во время отдыха на островах, сообщает Travel Daily News.
Специально разработанный знак с зеленой галочкой, позволит гостям узнать предприятия, которые применяют протоколы здравоохранения и гигиены, установленные местным органом общественного здравоохранения. Сертификаты выдаются департаментом туризма.
Требования к предприятиям включают строгие санитарные нормы и отраслевой этикет, обязательный для работы с туристами.
Гостям, планирующим провести отпуск на Сейшельских островах, рекомендуется бронировать проживание и досуг у сертифицированных поставщиков услуг.
На сегодняшний день 204 компании — объекты размещения, рестораны, туроператоры, экскурсионные и транспортные компании — получили знак Safe Tourism Certification label.
Каппадокия
10 августа, 08:00Туризм
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