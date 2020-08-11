https://ria.ru/20200811/1575658703.html
На Сейшелах запустили сертификацию в туризме
На Сейшелах разработали систему сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов во время отдыха на островах, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:55
2020-08-11T17:55
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153538/08/1535380829_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_91dde44a87ba33fac5e34d95d6406d25.jpg
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153538/08/1535380829_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_91dde44a87ba33fac5e34d95d6406d25.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153538/08/1535380829_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_56055954a998f163d8bd99cee6e0243d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153538/08/1535380829_281:0:1001:720_1400x0_80_0_0_5762de8a8b0f590e14d9f17ed8e30e96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
На Сейшелах разработали систему сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов во время отдыха на островах, сообщает
Travel Daily News.
Специально разработанный знак с зеленой галочкой, позволит гостям узнать предприятия, которые применяют протоколы здравоохранения и гигиены, установленные местным органом общественного здравоохранения. Сертификаты выдаются департаментом туризма.
Требования к предприятиям включают строгие санитарные нормы и отраслевой этикет, обязательный для работы с туристами.
Гостям, планирующим провести отпуск на Сейшельских островах, рекомендуется бронировать проживание и досуг у сертифицированных поставщиков услуг.
На сегодняшний день 204 компании — объекты размещения, рестораны, туроператоры, экскурсионные и транспортные компании — получили знак Safe Tourism Certification label.