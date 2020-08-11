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В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от COVID-19
Руководство бразильского штат Парана подпишет в среду соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от COVID-19

17:21 11.08.2020 (обновлено: 17:23 11.08.2020)
1376
© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
© АГН "Москва"
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг – РИА Новости. Руководство бразильского штат Парана подпишет в среду соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает портал G1.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
"Правительство Параны анонсировало подписание 12 августа соглашения с российскими властями для производства вакцины "Спутник-V". Соглашение предусматривает проведение тестов, производство и распространение вакцины", - говорится в сообщении.
Ожидается, что документ будет подписан губернатором штата в 14.00 (17.00 мск).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса
Вчера, 16:32
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19В мире
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