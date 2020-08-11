https://ria.ru/20200811/1575646370.html
Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:19
2020-08-11T17:43
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
москва
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Игорь Михайлов
Гуайдо пусть признает еще главой Белоруссии))
62
Че Гевара
Придётся и ему скоро в Литву, в турпоездку собираться )))
21
13
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295704_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_81e03dfca2856d24f24baf2256fd3ec6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, светлана тихановская, москва, белоруссия, в мире