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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575646370.html
Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:43
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
москва
белоруссия
в мире
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Гуайдо пусть признает еще главой Белоруссии))
62
Придётся и ему скоро в Литву, в турпоездку собираться )))
21
13
москва
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295704_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_81e03dfca2856d24f24baf2256fd3ec6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, светлана тихановская, москва, белоруссия, в мире

Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии

15:19 11.08.2020 (обновлено: 17:43 11.08.2020)
2263
© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской главой государства.
"Естественно, признание Тихановской президентом (Белоруссии) - это мы будем требовать от международного сообщества", - сказал Цепкало по телефону.
Также он подчеркнул, что оппозиция намерена требовать амнистии всех политических заключенных и тех, кто был арестован по "экономическим" статьям.
"Таких людей много, у нас по экономическим статьям самое большое количество людей в Европе сидит", - сказал Цепкало.
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Обсудить 13
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Гуайдо пусть признает еще главой Белоруссии))
11 августа, 15:24
Игорь Михайлов
5170013
Придётся и ему скоро в Литву, в турпоездку собираться )))
11 августа, 15:31
Че Гевара
1460001
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