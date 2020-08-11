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Лавров оценил отношения с США
Россия продолжает контакты с США, несмотря на ситуацию с санкционными угрозами в отношении проекта "Северный поток 2", этого требует прагматизм, заявил министр... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:57
uniper
северный поток — 2
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балтийское море
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газпром
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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uniper, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, хайко маас, сергей лавров, газпром, мид германии, москва, сша, экономика

Лавров оценил отношения с США

13:57 11.08.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США, несмотря на ситуацию с санкционными угрозами в отношении проекта "Северный поток 2", этого требует прагматизм, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем контакты с Соединенными Штатами, потому что прагматизм требует сохранения контактов. Мы прекрасно видим, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг "Северного потока 2", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 13:47
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UniperСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореХайко МаасСергей ЛавровГазпромМИД ГерманииМоскваСШАЭкономика
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