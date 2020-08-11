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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575635281.html
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве, заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:59
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичус
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РИА Новости
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светлана тихановская, линас линкявичус, белоруссия, в мире

МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

12:59 11.08.2020
1113
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве, заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичус. Сама Тихановская выступила с видеообращением, в котором заявила, что уехала к детям.
"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", — написал Линкявичус в Twitter.
Светлана Тихановская
10 августа, 16:28Протесты в Белоруссии
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Тихановская пересекла границу с Литвой минувшей ночью, никаких препятствий при этом ей не чинили.
По его словам, кандидат выехала примерно в 3:30 через пункт пропуска "Котловка".
"В пункте пропуска она предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось", — сказал Бычковский.
Он подчеркнул, что у Тихановской были все документы для беспрепятственного пересечения белорусской границы, в том числе медицинская страховка и страховка автомобиля.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
10 августа, 19:35Протесты в Белоруссии
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую

"Тяжелое решение"

Позже Светлана Тихановская опубликовала видеообращение под названием "Я уехала к детям", в котором заявила, что решение об отъезде было исключительно ее собственным.
"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение", — сказала она.
Тихановская подчеркнула, что решение принимала "абсолютно самостоятельно", на него никак не повлияли ни друзья, ни муж, ни предвыборный штаб.
"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие — возненавидят. Но, вы знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", — сказала Тихановская.
В заключение она призвала соратников беречь себя. "Пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", — сказала кандидат.

"Другого выхода нет"

Отъезд Тихановской прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.
По его мнению, другого варианта развития событий и быть не могло.
"Она выступала и выступает провокатором. Они рассчитывали, конечно, на совершенно другой эффект, но белорусский народ — мудрый народ, очень добрый, хороший народ. Они разобрались со всем, что есть, и тот эффект, на который рассчитывали "заклятые друзья" и России, и Белоруссии, не удалось. Поэтому, безусловно, она покинула Белоруссию, другого выхода нет", — сказал депутат РИА Новости.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
Вчера, 09:59Протесты в Белоруссии
Соперники Лукашенко не признали итогов выборов в Белоруссии
Отъезд Тихановской вряд ли серьезно скажется на протестах в Белоруссии, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
"Люди голосовали не за Тихановскую, она просто была единственным реальным альтернативным кандидатом <...> Все остальные — просто спойлеры. Поэтому за нее и отдали такое большое количество голосов <...> Возможно, протесты несколько трансформируются. Но люди протестуют не столько за Тихановскую, сколько именно против Лукашенко", — сказал он.
Безпалько предположил, что в Белоруссии может произойти смена режима — если против нее введут экономические санкции или персональные санкции против силовиков. "Это также возможно, если будет обращение к силовикам — с тем, чтобы Лукашенко отстранили от власти. Тем более что предпосылки к этому есть, ряд силовиков еще до выборов, правда, скрывая лицо, поддержали протестующих и заявили, что они против Лукашенко и что они готовы солидаризироваться с народом Белоруссии", — пояснил эксперт.
По его словам, для России в этой ситуации проблема заключается в том, что сейчас эти протесты проходят не только против Лукашенко, они перехватывают партии и движения националистического толка.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Вчера, 12:10Протесты в Белоруссии
Тихановская стала символом протеста, считает эксперт

Ситуация в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. В них участвовали действующий президент Александр Лукашенко, который баллотировался на шестой срок, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
По данным ЦИК, Лукашенко побеждает с 80,08 процента голосов, Тихановская занимает второе место — у нее 10,09 прицента. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты, так как данные с участков показывают, что она набрала 70-80 процентов.
Вечером в день выборов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые продолжились и на следующий день. Демонстранты строят баррикады и отказываются расходиться, силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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