МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве, заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичус . Сама Тихановская выступила с видеообращением, в котором заявила, что уехала к детям.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", — написал Линкявичус в Twitter

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Тихановская пересекла границу с Литвой минувшей ночью, никаких препятствий при этом ей не чинили.

По его словам, кандидат выехала примерно в 3:30 через пункт пропуска "Котловка".

"В пункте пропуска она предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось", — сказал Бычковский.

Он подчеркнул, что у Тихановской были все документы для беспрепятственного пересечения белорусской границы, в том числе медицинская страховка и страховка автомобиля.

"Тяжелое решение"

Позже Светлана Тихановская опубликовала видеообращение под названием "Я уехала к детям", в котором заявила, что решение об отъезде было исключительно ее собственным.

"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение", — сказала она.

Тихановская подчеркнула, что решение принимала "абсолютно самостоятельно", на него никак не повлияли ни друзья, ни муж, ни предвыборный штаб.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие — возненавидят. Но, вы знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", — сказала Тихановская.

В заключение она призвала соратников беречь себя. "Пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", — сказала кандидат.

"Другого выхода нет"

Отъезд Тихановской прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев

По его мнению, другого варианта развития событий и быть не могло.

"Она выступала и выступает провокатором. Они рассчитывали, конечно, на совершенно другой эффект, но белорусский народ — мудрый народ, очень добрый, хороший народ. Они разобрались со всем, что есть, и тот эффект, на который рассчитывали "заклятые друзья" и России, и Белоруссии, не удалось. Поэтому, безусловно, она покинула Белоруссию, другого выхода нет", — сказал депутат РИА Новости.

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"Люди голосовали не за Тихановскую, она просто была единственным реальным альтернативным кандидатом <...> Все остальные — просто спойлеры. Поэтому за нее и отдали такое большое количество голосов <...> Возможно, протесты несколько трансформируются. Но люди протестуют не столько за Тихановскую, сколько именно против Лукашенко", — сказал он.

Безпалько предположил, что в Белоруссии может произойти смена режима — если против нее введут экономические санкции или персональные санкции против силовиков. "Это также возможно, если будет обращение к силовикам — с тем, чтобы Лукашенко отстранили от власти. Тем более что предпосылки к этому есть, ряд силовиков еще до выборов, правда, скрывая лицо, поддержали протестующих и заявили, что они против Лукашенко и что они готовы солидаризироваться с народом Белоруссии", — пояснил эксперт.

По его словам, для России в этой ситуации проблема заключается в том, что сейчас эти протесты проходят не только против Лукашенко, они перехватывают партии и движения националистического толка.

Ситуация в Белоруссии

По данным ЦИК, Лукашенко побеждает с 80,08 процента голосов, Тихановская занимает второе место — у нее 10,09 прицента. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты, так как данные с участков показывают, что она набрала 70-80 процентов.