https://ria.ru/20200811/1575631717.html
Путин призвал подумать о поддержке медиков, работающих с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство подумать о дальнейших действиях по стимулированию медиков, работающих с больными коронавирусом, с учетом... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:11
2020-08-11T12:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил правительство подумать о дальнейших действиях по стимулированию медиков, работающих с больными коронавирусом
, с учетом окончания выплат.
"У нас заканчиваются выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19, с новой коронавирусной инфекцией. Выплаты заканчиваются, а инфекция-то никуда не ушла. Да, у нас есть снижение, есть позитивные тенденции, тренды, мы все это видим, это продолжается. Но все-таки этот вирус присутствует, и в общем и целом, достаточно много людей еще болеют, и многие медики продолжают работать с людьми, которые столкнулись с этой болезнью. Это первое, на что хотелось бы обратить внимание, и хотел бы послушать ваше мнение и ваши предложения", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой
, на совещании с правительством.
Кроме того, он отметил, что некоторым медикам не доплатили из-за невостребованности части перепрофилированных коек, и попросил правительство подумать над решением данного вопроса.
"Те койки, которые оказались перепрофилированными, но невостребованными часто очень, получалось, что объема потоков пациентов на этих койках не было, и в этой связи у медицинских работников произошло снижение выплат соответствующих, в том числе стимулирующих и других. Получилось, что мы за ковид кому-то заплатили, а по основному направлению деятельности не доплатили. Это несправедливо, они здесь не при чем. И я просил вас и председателя правительства подумать над этим, и в том числе коллег из финансового и экономического блока, и сделать свои предложения", - подчеркнул президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.