Путин призвал подумать о поддержке медиков, работающих с COVID-19

"Те койки, которые оказались перепрофилированными, но невостребованными часто очень, получалось, что объема потоков пациентов на этих койках не было, и в этой связи у медицинских работников произошло снижение выплат соответствующих, в том числе стимулирующих и других. Получилось, что мы за ковид кому-то заплатили, а по основному направлению деятельности не доплатили. Это несправедливо, они здесь не при чем. И я просил вас и председателя правительства подумать над этим, и в том числе коллег из финансового и экономического блока, и сделать свои предложения", - подчеркнул президент.