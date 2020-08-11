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Совещание Владимира Путина с членами правительства
Президент России проводит встречу с министрами в формате видеоконференции. Как ожидается, на совещании обсудят темы борьбы с коронавирусом, вопросы вакцинации,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:11
россия
правительство рф
владимир путин
политика
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства
LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, россия, правительство рф, владимир путин, политика
Совещание Владимира Путина с членами правительства
Президент России проводит встречу с министрами в формате видеоконференции. Как ожидается, на совещании обсудят темы борьбы с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также распределение бюджетных средств.
2020-08-11T12:11
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PT41M35S

Совещание Владимира Путина с членами правительства

12:11 11.08.2020
1834
Президент России проводит встречу с министрами в формате видеоконференции. Как ожидается, на совещании обсудят темы борьбы с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также распределение бюджетных средств.
1932635
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РоссияПравительство РФВладимир ПутинПолитика
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