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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575628450.html
Тихановская призвала белорусов беречь себя
Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая из республики в Литву, призвала белорусов беречь себя, "ни одна жизнь не... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
в мире
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РИА Новости
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353
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

Тихановская призвала белорусов беречь себя

11:41 11.08.2020 (обновлено: 17:46 11.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая из республики в Литву, призвала белорусов беречь себя, "ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит".
"Люди, берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - сказала она в видеообращении из Литвы.
"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально", - добавила Тихановская.
Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", заявила Ковалькова.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Вчера, 10:26Протесты в Белоруссии
Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
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