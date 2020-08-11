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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Северной Осетии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:36
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РИА Новости
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:36 11.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Северной Осетии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,0%, 2. Республика Северная Осетия 0,1%, 3. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Смоленская область 0,2% ", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Республика КалмыкияСмоленская областьОбщество
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