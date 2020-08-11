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В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие

09:43 11.08.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости
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Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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