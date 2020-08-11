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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575619395.html
В России провели более 31 миллиона тестов на коронавирус
Более 31 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся свыше... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 31 миллиона тестов на коронавирус

08:36 11.08.2020
355
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМужчина во время взятия мазка для анализа на коронавирус COVID-19 в одной городских поликлиник в Москве
Мужчина во время взятия мазка для анализа на коронавирус COVID-19 в одной городских поликлиник в Москве
© РИА Новости
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Мужчина во время взятия мазка для анализа на коронавирус COVID-19 в одной городских поликлиник в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 31 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся свыше 239 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 31 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 239 495 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 177 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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