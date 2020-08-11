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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575614854.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 19,7 миллиона
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,7 миллиона, скончались свыше 728 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 19,7 миллиона

00:07 11.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,7 миллиона, скончались свыше 728 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 253 409 случаев заражения и 5719 летальных исходов.
По данным ВОЗ, за все время в мире зафиксировали 19 718 030 случаев заражения, скончались 728 013 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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