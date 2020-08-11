Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 19,7 миллиона

За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 253 409 случаев заражения и 5719 летальных исходов.

По данным ВОЗ, за все время в мире зафиксировали 19 718 030 случаев заражения, скончались 728 013 пациентов с подтвержденным COVID-19.