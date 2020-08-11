https://ria.ru/20200811/1575614854.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 19,7 миллиона
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,7 миллиона, скончались свыше 728 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:07
2020-08-11T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_306ab454dbd0e29633432f18592762c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_306ab454dbd0e29633432f18592762c9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_212:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_c98798663bee970b1f61cf828cc9dbfb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_491:213:2326:2048_1400x0_80_0_0_943ac84a48a266fb8cb5aef28a397425.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире