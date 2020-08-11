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Житель Турции похудел за полгода на 212 килограммов ради любимой девушки
Житель турецкого города Зонгулдак, 22-летний Акын Туркоглу за полгода сбросил 212 килограммов после того, как родители его девушки, которую он любил, не... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:14
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еда, диета, стиль жизни, новости культуры, турция

Житель Турции похудел за полгода на 212 килограммов ради любимой девушки

00:16 11.08.2020 (обновлено: 03:14 11.08.2020)
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© Страница Hürriyet на YoutubeЖитель Турции Акын Туркоглу похудел на 212 килограмм за 6 месяцев
Житель Турции Акын Туркоглу похудел на 212 килограмм за 6 месяцев
© Страница Hürriyet на Youtube
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель турецкого города Зонгулдак, 22-летний Акын Туркоглу за полгода сбросил 212 килограммов после того, как родители его девушки, которую он любил, не одобрили их брак из-за лишнего веса молодого человека, сообщает Haberler.

"Была девушка, с которой мы встречались восемь лет. Я хотел жениться. Но ее семья и друзья презирали меня. Они сказали: "Ты ей не подходишь". Но у меня было много амбиций. Я решил похудеть, чтобы прийти в красивом костюме на ее выпускной", — поделился историей Туркоглу.

И хотя паре все же пришлось расстаться, сейчас Туркоглу, который с 296 похудел до 84 килограммов, доволен новой жизнью. В беседе с изданием, он рассказал, что во время диеты ел суп, пил много воды и каждый день проходил по 25 километров, и продолжает это делать до сих пор.
© Страница Hürriyet на YoutubeЖитель Турции Акын Туркоглу похудел на 212 килограмм за 6 месяцев
Житель Турции Акын Туркоглу похудел на 212 килограмм за 6 месяцев
© Страница Hürriyet на Youtube
Житель Турции Акын Туркоглу похудел на 212 килограмм за 6 месяцев
Ради цели молодой человек, который из-за лишнего веса с трудом передвигался, на шесть месяцев отказался и от машины, чтобы в его жизни было как можно больше физических нагрузок.
В Haberler уточнили, что Акын Туркоглу начал стремительно набирать вес в возрасте семи лет из-за неконтролируемого аппетита. К 22-м годам он весил почти 300 килограммов.
Несмотря на неудачу в личной жизни, житель Турции надеется, что в будущем встретит кого-то, кто полюбит его. А тем, кто хочет похудеть, он посоветовал больше ходить пешком и пить воду.
Композитор и продюсер Максим Фадеев
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