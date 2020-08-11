https://ria.ru/20200811/1575588760.html
Житель Турции похудел за полгода на 212 килограммов ради любимой девушки
Житель турецкого города Зонгулдак, 22-летний Акын Туркоглу за полгода сбросил 212 килограммов после того, как родители его девушки, которую он любил, не... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:16
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Житель турецкого города Зонгулдак, 22-летний Акын Туркоглу за полгода сбросил 212 килограммов после того, как родители его девушки, которую он любил, не одобрили их брак из-за лишнего веса молодого человека, сообщает
Haberler.
"Была девушка, с которой мы встречались восемь лет. Я хотел жениться. Но ее семья и друзья презирали меня. Они сказали: "Ты ей не подходишь". Но у меня было много амбиций. Я решил похудеть, чтобы прийти в красивом костюме на ее выпускной", — поделился историей Туркоглу.
И хотя паре все же пришлось расстаться, сейчас Туркоглу, который с 296 похудел до 84 килограммов, доволен новой жизнью. В беседе с изданием, он рассказал, что во время диеты ел суп, пил много воды и каждый день проходил по 25 километров, и продолжает это делать до сих пор.
Ради цели молодой человек, который из-за лишнего веса с трудом передвигался, на шесть месяцев отказался и от машины, чтобы в его жизни было как можно больше физических нагрузок.
В Haberler уточнили, что Акын Туркоглу начал стремительно набирать вес в возрасте семи лет из-за неконтролируемого аппетита. К 22-м годам он весил почти 300 килограммов.
Несмотря на неудачу в личной жизни, житель Турции надеется, что в будущем встретит кого-то, кто полюбит его. А тем, кто хочет похудеть, он посоветовал больше ходить пешком и пить воду.