Свыше 1,7 тысячи подмосковных дорог отремонтируют к началу осени

"К сожалению, ресурсы всегда ограничены в этой жизни, и мы должны делать приоритеты по тем направлениям, которые беспокоят жителей", – обозначил глава области.

Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" проезжая часть приводится в порядок. По нему к концу 2020 года отремонтируют более 66% областных трасс.

Кроме того, к ноябрю закончат обновление дорог к подмосковным садоводческим некоммерческим товариществам. Также внимание уделено дорогам, которые ведут к поликлиникам и больницам. Для этих объектов отремонтированы и построены вертолетные площадки.