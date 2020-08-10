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Свыше 1,7 тысячи подмосковных дорог отремонтируют к началу осени
К сентябрю в Московской области завершат ремонт более 1,7 тысячи дорог. Работы выполнены почти на 90%, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:56
2020-08-10T19:56
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
К сентябрю в Московской области завершат ремонт более 1,7 тысячи дорог. Работы выполнены почти на 90%, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что жители региона помогли выбрать наиболее проблемные участки, проголосовав на портале "Добродел".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность мнения жителей при выборе самых проблемных дорог.
"К сожалению, ресурсы всегда ограничены в этой жизни, и мы должны делать приоритеты по тем направлениям, которые беспокоят жителей", – обозначил глава области.
Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" проезжая часть приводится в порядок. По нему к концу 2020 года отремонтируют более 66% областных трасс.
Кроме того, к ноябрю закончат обновление дорог к подмосковным садоводческим некоммерческим товариществам. Также внимание уделено дорогам, которые ведут к поликлиникам и больницам. Для этих объектов отремонтированы и построены вертолетные площадки.