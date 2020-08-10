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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200810/1575607364.html
Свыше 1,7 тысячи подмосковных дорог отремонтируют к началу осени
К сентябрю в Московской области завершат ремонт более 1,7 тысячи дорог. Работы выполнены почти на 90%, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:56
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Свыше 1,7 тысячи подмосковных дорог отремонтируют к началу осени

19:56 10.08.2020
50
© РИА Новости / Александр КряжевРабочие проводят ремонт дорожного покрытия
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. К сентябрю в Московской области завершат ремонт более 1,7 тысячи дорог. Работы выполнены почти на 90%, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что жители региона помогли выбрать наиболее проблемные участки, проголосовав на портале "Добродел".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность мнения жителей при выборе самых проблемных дорог.

"К сожалению, ресурсы всегда ограничены в этой жизни, и мы должны делать приоритеты по тем направлениям, которые беспокоят жителей", – обозначил глава области.

Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" проезжая часть приводится в порядок. По нему к концу 2020 года отремонтируют более 66% областных трасс.
Кроме того, к ноябрю закончат обновление дорог к подмосковным садоводческим некоммерческим товариществам. Также внимание уделено дорогам, которые ведут к поликлиникам и больницам. Для этих объектов отремонтированы и построены вертолетные площадки.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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