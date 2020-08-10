МИД ждет разрешения ситуации с журналистами в Минске в течение часа

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация с российским журналистом Семеном Пеговым, задержанным в Белоруссии, будет разрешена в течение часа, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в ряде ресурсов сообщалось о задержании Пегова во время акции протеста в Минске. По данным дипломатов РФ, его местонахождение установлено, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Среди пострадавших на протестах в Минске также журналисты Sputnik Беларусь, телеканала "Дождь", стрингеры Ruptly. При этом сотрудники "Дождя" уже смогли вернуться в Москву, но теперь им закрыт въезд в Белоруссию на пять лет.
"Есть хорошие новости непосредственно про Пегова. Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым - послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем, это не просто ожидания, работа была с белорусской стороной, не хочу предвосхищать, но в самое ближайшее время такой позитивной динамики развития, разрешения этого вопроса", - сказала Захарова в эфире на телеканале "Россия 1".
"Мы исходим из того, что работа была проделана очень большая, и в ближайшее время, я надеюсь, это все-таки произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена", - добавила она.
По ее словам, она не может сказать, что по остальным задержанным есть такие же хорошие новости, потому что некоторых журналистов российская сторона еще не может найти.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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