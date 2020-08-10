МИД ждет разрешения ситуации с журналистами в Минске в течение часа

"Мы исходим из того, что работа была проделана очень большая, и в ближайшее время, я надеюсь, это все-таки произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена", - добавила она.

По ее словам, она не может сказать, что по остальным задержанным есть такие же хорошие новости, потому что некоторых журналистов российская сторона еще не может найти.