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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575607319.html
МИД ждет разрешения ситуации с журналистами в Минске в течение часа
Москва надеется, что ситуация с российским журналистом Семеном Пеговым, задержанным в Белоруссии, будет разрешена в течение часа, сказала официальный... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:06
мария захарова
дмитрий мезенцев
протесты в белоруссии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мария захарова, дмитрий мезенцев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, минск, белоруссия, в мире

МИД ждет разрешения ситуации с журналистами в Минске в течение часа

19:53 10.08.2020 (обновлено: 20:06 10.08.2020)
640
© SputnikЗадержание в Минске
Задержание в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация с российским журналистом Семеном Пеговым, задержанным в Белоруссии, будет разрешена в течение часа, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в ряде ресурсов сообщалось о задержании Пегова во время акции протеста в Минске. По данным дипломатов РФ, его местонахождение установлено, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Среди пострадавших на протестах в Минске также журналисты Sputnik Беларусь, телеканала "Дождь", стрингеры Ruptly. При этом сотрудники "Дождя" уже смогли вернуться в Москву, но теперь им закрыт въезд в Белоруссию на пять лет.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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"Есть хорошие новости непосредственно про Пегова. Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым - послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем, это не просто ожидания, работа была с белорусской стороной, не хочу предвосхищать, но в самое ближайшее время такой позитивной динамики развития, разрешения этого вопроса", - сказала Захарова в эфире на телеканале "Россия 1".
"Мы исходим из того, что работа была проделана очень большая, и в ближайшее время, я надеюсь, это все-таки произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена", - добавила она.
По ее словам, она не может сказать, что по остальным задержанным есть такие же хорошие новости, потому что некоторых журналистов российская сторона еще не может найти.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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Протесты в БелоруссииМария ЗахароваДмитрий МезенцевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваМинскБелоруссияВ мире
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