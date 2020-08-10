В Минске снова начались задержания протестующих

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Белоруссии милиция начала задерживать участников акции оппозиции у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости.
В частности, силовики задержали женщину средних лет и посадили ее в микроавтобус. О своем задержании сообщил в Telegram корреспондент RT Константин Придыбайло.
Патрули проверяют документы и рюкзаки у всех прохожих. Несмотря на это, в район стягиваются небольшие группы людей. Патрули призывают их разойтись.
В частности, силовики объясняют прохожим, что находиться у стелы небезопасно, также они запрещают делать фотографии. Бойцы ОМОН ходят по периметру выставленного ограждения в прилегающих скверах, а также в переулках.
Вчера, 18:04Слышали новость?Лукашенко, ну как так?! Чем не угодили российские журналисты МинскуЧто будет с российскими журналистами, которых задержали на митингах в Белоруссии? Как изменился Хабаровск после месяца протестов? Зачем петербургских чиновников обязали вести соцсети? Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
Как передает корреспондент РИА Новости, силовики интересуются у прохожих целью нахождения в этом районе. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова находится большое количество автозаков и милицейских микроавтобусов.
Милиция также перекрыла движение машин в районе стелы "Минск - город-герой".
Как сообщил Sputnik Белоруссия, четыре центральные станции метрополитена Минска работают только на выход. Речь идет о станциях "Фрунзенская", "Немига", "Купаловская" и "Октябрьская". Другие СМИ пишут, что закрыты на вход и выход также станции "Площадь Ленина" и "Молодежная", поезда следуют без остановки.
Ранее в Белоруссии состоялись выборы президента. После закрытия избирательных участков начались беспорядки. Милиция задержала несколько российских журналистов и тысячи демонстрантов, среди них есть пострадавшие.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>