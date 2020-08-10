Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575606418.html
Эксперт оценил шансы "Хезболлах" сохранить влияние в Ливане
Последствия взрыва в порту Бейрута могут привести к потере шиитским движением "Хезболлах" в Ливане части политического влияния, но не приведут к его серьезному... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:30
мишель аун
эммануэль макрон
франция
доха
хезболла
иран
бейрут
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438001_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_6c05612aa5a08bd0fbe42fa64a13d51a.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600675.html
https://ria.ru/20200807/1575506562.html
https://ria.ru/20200809/1575557304.html
франция
доха
иран
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438001_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_6c05612aa5a08bd0fbe42fa64a13d51a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438001_236:0:2965:2047_1400x0_80_0_0_71daa67d3fbc441303fe47b959468549.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438001_1003:0:3050:2047_1400x0_80_0_0_844d272eb77b35628e327750abed9022.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мишель аун, эммануэль макрон, франция, доха, хезболла, иран, бейрут, в мире

Эксперт оценил шансы "Хезболлах" сохранить влияние в Ливане

19:30 10.08.2020
1237
© РИА Новости / Валерий Мельников Разрушенный порт города Бейрут
 Разрушенный порт города Бейрут
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОХА, 10 авг - РИА Новости. Последствия взрыва в порту Бейрута могут привести к потере шиитским движением "Хезболлах" в Ливане части политического влияния, но не приведут к его серьезному ослаблению или глобальным политическим реформам в этой стране из-за отсутствия на это воли шиитской общины - самой многочисленной в стране, высказал мнение РИА Новости специалист по странам восточного Средиземноморья Центра стратегических исследований "Аль-Джазира" Шафик аш-Шукейр.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек было разрушено полностью. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. После этого тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ.
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Вчера, 17:35
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
"Взрыв в порту и его последствия несколько ослабят политическое влияние "Хезболлах" в Ливане, потому что это движение и его сторонники являются главными союзниками президента Мишеля Ауна и действующей власти, а также контролируют порт, но не повлияют сильно на "Хезболлах" с политической точки зрения и вряд ли станут концом иранского влияния в Ливане, потому что для любых изменений в Ливане и новых политических договоренностей необходимо согласие большинства, а у ливанских суннитов и христиан, которые сейчас находятся в оппозиции, нет сильных представителей, и, что более важно, шиитское большинство не готово сейчас принять новые условия формирования власти и распределения ролей в Ливане, это возможно только в отдаленной перспективе", - считает аш-Шукейр.
По его мнению, ситуация углубит раскол в Ливане между силами на стороне "Хезболлах" и Ирана и их противниками. Однако, убежден аналитик, нынешний расклад сил в Ливане и разделение полномочий между армией и военизированными подразделениями "Хезболлах", когда первая взяла на себя функции полиции, а задачами внешней обороны занимается шиитское движение, останутся, и ливанцы не станут ставить на повестку дня разоружение "Хезболлах" из-за наличия в стране договоренности по этому вопросу, поскольку все в Ливане согласны с невозможностью решить этот вопрос без регионального вмешательства. При этом, как отметил аш-Шукейр, никто в Ливане, включая "Хезболлах", не хочет новой войны, и паритет между ее формированиями и армией сохранится.
Суда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута
7 августа, 19:26
Лидер "Хезболлах" отверг сообщения о хранении оружия в порту Бейрута
Эксперт напомнил, что взрыв в порту больше всего разрушил кварталы восточного Бейрута, традиционно населенные христианами, которые имеют крепкие связи с Францией. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон поспешил в Ливан сразу после трагедии, чтобы не случилось очередного исхода христианского населения из этой страны.
Однако, как заявил аш-Шукейр, недоверие иностранных государств по отношению к правительству Ливана, которое пользуется поддержкой "Хезболлах", затруднит предоставление помощи для восстановления Бейрута и разрушенных взрывом объектов в этом городе.
LIVE: Антиправительственные протесты в пострадавшем от взрывов Бейруте
9 августа, 18:40
В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией
611115
Обсудить 0
Мишель АунЭммануэль МакронФранцияДохаХезболлаИранБейрутВ мире
Рекомендуем
часовня в честь преподобного Германа Аляскинского, Валаамский монастырь
Часовню в честь "дедушки алеутов" открыли на Валааме
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
В Минске заявили о кибератаках на белорусские интернет-ресурсы
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
ФАС признала Apple нарушителем на рынке приложений
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ
Ляйсан Утяшева сообщила о "пополнении" в семье
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
В сталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода
На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке
Силовики Белоруссии готовятся к акциям протеста
Милиция перекрыла движение в районе стелы в центре Минска
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
Протесты в Минске. 10.08.2020
МВД сообщило о погибшем во время протестов в Минске
Вид на Братиславу
Словакия выслала трех российских дипломатов
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
Ведущий "Модного приговора" оценил указ Путина о каракулевых шапках
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время подписания документов по итогам переговоров в Минске.
Лавров и Макей обсудили работу неаккредитованных СМИ в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Лента новостейМолния