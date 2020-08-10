Эксперт оценил шансы "Хезболлах" сохранить влияние в Ливане

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек было разрушено полностью. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. После этого тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ.