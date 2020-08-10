Эксперт оценил шансы "Хезболлах" сохранить влияние в Ливане

ДОХА, 10 авг - РИА Новости. Последствия взрыва в порту Бейрута могут привести к потере шиитским движением "Хезболлах" в Ливане части политического влияния, но не приведут к его серьезному ослаблению или глобальным политическим реформам в этой стране из-за отсутствия на это воли шиитской общины - самой многочисленной в стране, высказал мнение РИА Новости специалист по странам восточного Средиземноморья Центра стратегических исследований "Аль-Джазира" Шафик аш-Шукейр.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек было разрушено полностью. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. После этого тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ.
"Взрыв в порту и его последствия несколько ослабят политическое влияние "Хезболлах" в Ливане, потому что это движение и его сторонники являются главными союзниками президента Мишеля Ауна и действующей власти, а также контролируют порт, но не повлияют сильно на "Хезболлах" с политической точки зрения и вряд ли станут концом иранского влияния в Ливане, потому что для любых изменений в Ливане и новых политических договоренностей необходимо согласие большинства, а у ливанских суннитов и христиан, которые сейчас находятся в оппозиции, нет сильных представителей, и, что более важно, шиитское большинство не готово сейчас принять новые условия формирования власти и распределения ролей в Ливане, это возможно только в отдаленной перспективе", - считает аш-Шукейр.
По его мнению, ситуация углубит раскол в Ливане между силами на стороне "Хезболлах" и Ирана и их противниками. Однако, убежден аналитик, нынешний расклад сил в Ливане и разделение полномочий между армией и военизированными подразделениями "Хезболлах", когда первая взяла на себя функции полиции, а задачами внешней обороны занимается шиитское движение, останутся, и ливанцы не станут ставить на повестку дня разоружение "Хезболлах" из-за наличия в стране договоренности по этому вопросу, поскольку все в Ливане согласны с невозможностью решить этот вопрос без регионального вмешательства. При этом, как отметил аш-Шукейр, никто в Ливане, включая "Хезболлах", не хочет новой войны, и паритет между ее формированиями и армией сохранится.
Эксперт напомнил, что взрыв в порту больше всего разрушил кварталы восточного Бейрута, традиционно населенные христианами, которые имеют крепкие связи с Францией. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон поспешил в Ливан сразу после трагедии, чтобы не случилось очередного исхода христианского населения из этой страны.
Однако, как заявил аш-Шукейр, недоверие иностранных государств по отношению к правительству Ливана, которое пользуется поддержкой "Хезболлах", затруднит предоставление помощи для восстановления Бейрута и разрушенных взрывом объектов в этом городе.