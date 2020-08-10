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В ДНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики нарушают договоренности о перемирии в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:22
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

16:22 10.08.2020
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© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики нарушают договоренности о перемирии в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Пользуясь действием бессрочного прекращения огня, враг продолжает нарушать достигнутые договоренности путем оборудования новых позиций в районе населенного пункта Новгородское", - сказал представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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