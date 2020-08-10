Слуцкий высказался о векторе развития российско-белорусских отношений

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. К противоречиям в отношениях РФ и Белоруссии нужно подходить с холодной головой и не позволять "ребятам извне" пытаться играть на них и вмешиваться в дела двух стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Говоря о своих ожиданиях от будущего курса Александра Лукашенко, Слуцкий выразил мнение, что в экономике республики большую роль будут играть отношения с Россией, "как в формате Союзного государства - прародителя всех интеграционных форматов Евразии, так и в отношениях между крупными компаниями, государственными структурами, ведомствами".
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"Здесь нужно оставить в стороне эмоции, чего бы речь не касалась. Нужно с холодной головой подходить (к противоречиям в отношениях двух стран) и не позволять каким-то "ребятам со стороны", которые пытаются играть на наших зачастую надуманных противоречиях, которые имеют под собой эмоциональную подоплеку и никакую иную, не нужно позволять вмешиваться в наши отношения, которые проверены временем", - сказал депутат в эфире телеканала "Россия 24".
"Нашим общим оппонентам не стоит ждать, что между Россией и Белоруссией возникнут какие-то новые деструктивные моменты. Я думаю, что наши оппоненты подобного не дождутся", - подчеркнул он.