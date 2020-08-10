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Слуцкий высказался о векторе развития российско-белорусских отношений
К противоречиям в отношениях РФ и Белоруссии нужно подходить с холодной головой и не позволять "ребятам извне" пытаться играть на них и вмешиваться в дела двух... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:24
россия
леонид слуцкий
александр лукашенко
москва
белоруссия
политика
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россия, леонид слуцкий, александр лукашенко, москва, белоруссия, политика

Слуцкий высказался о векторе развития российско-белорусских отношений

14:57 10.08.2020 (обновлено: 15:24 10.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. К противоречиям в отношениях РФ и Белоруссии нужно подходить с холодной головой и не позволять "ребятам извне" пытаться играть на них и вмешиваться в дела двух стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Говоря о своих ожиданиях от будущего курса Александра Лукашенко, Слуцкий выразил мнение, что в экономике республики большую роль будут играть отношения с Россией, "как в формате Союзного государства - прародителя всех интеграционных форматов Евразии, так и в отношениях между крупными компаниями, государственными структурами, ведомствами".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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"Здесь нужно оставить в стороне эмоции, чего бы речь не касалась. Нужно с холодной головой подходить (к противоречиям в отношениях двух стран) и не позволять каким-то "ребятам со стороны", которые пытаются играть на наших зачастую надуманных противоречиях, которые имеют под собой эмоциональную подоплеку и никакую иную, не нужно позволять вмешиваться в наши отношения, которые проверены временем", - сказал депутат в эфире телеканала "Россия 24".
"Нашим общим оппонентам не стоит ждать, что между Россией и Белоруссией возникнут какие-то новые деструктивные моменты. Я думаю, что наши оппоненты подобного не дождутся", - подчеркнул он.
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РоссияЛеонид СлуцкийАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияПолитика
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