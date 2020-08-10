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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575589456.html
Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
Тестирование населения, а также мониторинг по выявлению заболевших коронавирусом в РФ ведется, несмотря на улучшение ситуации с инфекцией в стране, заявил... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575580806_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_1c5cc15bf28595dfe82043436200d4a6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса

14:07 10.08.2020
311
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Тестирование населения, а также мониторинг по выявлению заболевших коронавирусом в РФ ведется, несмотря на улучшение ситуации с инфекцией в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Несмотря на то, что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, а главное – продолжаем проводить массовое тестирование граждан на наличие инфекции", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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