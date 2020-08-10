Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса

"Несмотря на то, что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, а главное – продолжаем проводить массовое тестирование граждан на наличие инфекции", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.