Тюменские педагоги помогают "трудным" подросткам в условиях пандемии

"В период пандемии мероприятия проекта проходят с учетом всех требований Роспотребнадзора. Это не мешает работать педагогам и специалистам центра и организовывать досуг подростков в полном объеме и с позитивным настроем. Проектом "Содействие" охвачено 86 подростков юга Тюменской области, из них 22 участника – жители Тюмени", - говорится в сообщении.