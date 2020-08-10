Тюменские педагоги помогают "трудным" подросткам в условиях пандемии

ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Около 100 мероприятий спортивной, творческой, психологической и профилактической направленности с детьми и их родителями планируют провести этим летом в Тюменской области специалисты проекта "Содействие", который осуществляется при поддержке московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает областной Департамент соцразвития.
"В период пандемии мероприятия проекта проходят с учетом всех требований Роспотребнадзора. Это не мешает работать педагогам и специалистам центра и организовывать досуг подростков в полном объеме и с позитивным настроем. Проектом "Содействие" охвачено 86 подростков юга Тюменской области, из них 22 участника – жители Тюмени", - говорится в сообщении.
Так, в "Лаборатории творчества и продуктивного досуга" проведены мастер-классы для подростков Тюмени по работе на типографском оборудовании. В рамках "Лаборатории психоэмоциональной разгрузки и развития личности" продолжаются тренинги с подростками в малых группах. Психологи и психотерапевты работают над разрешением личностных проблем участников проекта, отрабатывают с ними навыки коммуникативного общения, творческого мышления. Проводятся индивидуальные и групповые (не более 3-4 человек) психологические занятия с родителями – участниками проекта в рамках "Родительской академии".
Вместе с тем, в рамках "Лаборатории спорта и оздоровления" педагогами проекта "Содействие" организованы спортивные, развлекательные мероприятия с подростками на свежем воздухе небольшими группами с соблюдением мер безопасности.