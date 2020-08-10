https://ria.ru/20200810/1575586027.html
Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19
17 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о разрабатываемой отечественной вакцине от коронавируса.
2020-08-10T13:09
2020-08-10T13:09
анонсы
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575586027.jpg?1597054153
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19
17 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА о разрабатываемой отечественной вакцине от коронавируса.