Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию

"Если в 200 метрах от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали", - цитирует госагентство "Белта" белорусского лидера.

По его словам, если бы протестующие дошли до Дворца Независимости, был бы уже другой расклад: там работает Служба безопасности. "И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам, ОМОНовцам, они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", - констатировал Лукашенко.