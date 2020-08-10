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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575585082.html
Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию
Правоохранительные органы Белоруссии уберегли протестующих от критического шага, ситуация была не катастрофической, но весьма опасной, заявил действующий... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:47
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, в мире

Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию

12:54 10.08.2020 (обновлено: 13:47 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии уберегли протестующих от критического шага, ситуация была не катастрофической, но весьма опасной, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко.
"Если в 200 метрах от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали", - цитирует госагентство "Белта" белорусского лидера.
По его словам, если бы протестующие дошли до Дворца Независимости, был бы уже другой расклад: там работает Служба безопасности. "И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам, ОМОНовцам, они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", - констатировал Лукашенко.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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