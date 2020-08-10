https://ria.ru/20200810/1575571855.html
Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр России председательствует на заседании президиума координационного совета при правительстве по коронавирусу. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:48
2020-08-10T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575578556_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_e80385c21e01ae3eeabc9b3943c2fe24.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Мишустин на заседании совета по коронавирусу
LIVE: Мишустин на заседании совета по коронавирусу
2020-08-10T13:48
true
PT23M23S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575578556_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_e80385c21e01ae3eeabc9b3943c2fe24.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575578556_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_1bfa8d5c6cb22a4037386020b7c93fc5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575578556_412:0:2460:2048_1400x0_80_0_0_82645686beaaa749d8729370ef71cd91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество