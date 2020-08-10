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Распространение нового коронавируса
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Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр России председательствует на заседании президиума координационного совета при правительстве по коронавирусу. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Мишустин на заседании совета по коронавирусу
LIVE: Мишустин на заседании совета по коронавирусу
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество
Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр России председательствует на заседании президиума координационного совета при правительстве по коронавирусу.
2020-08-10T13:48
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Мишустин проводит заседание президиума совета по борьбе с COVID-19

13:48 10.08.2020 (обновлено: 13:58 10.08.2020)
156
Премьер-министр России председательствует на заседании президиума координационного совета при правительстве по коронавирусу.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 миллиона человек, свыше 727 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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