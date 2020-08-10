Биография Вениамина Смехова

Актер Вениамин Смехов во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 20 марта 2018

С 1961 по 1962 год он работал в труппе Куйбышевского драматического театра (ныне Самарский академический театр драмы имени М. Горького). Играл в спектаклях "Океан" Александра Штейна, "Осторожно листопад" Сергея Михалкова, "Егор Булычев" Максима Горького, "Ричард III" Уильяма Шекспира и др.

В 1962-1985 годах Смехов был актером Театра на Таганке, где играл в спектаклях , поставленных Юрием Любимовым: "Антимиры" Андрея Вознесенского, "Павшие и живые" по произведениям поэтов военного времени, "Жизнь Галилея" Бертольда Брехта, "Послушайте" по Владимиру Маяковскому, "Час пик" по Ежи Ставинскому, "Гамлет" по Уильяму Шекспиру, "Ревизская сказка" по Николаю Гоголю, "Дом на набережной" по роману Юрия Трифонова, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и др. Он также был занят в спектакле Анатолия Эфроса "На дне" по пьесе Максима Горького, выступал в сольном авторском вечере "В поисках жанра".

В 1985-1987 годах работал в труппе театра "Современник", где был занят в спектаклях "Кабала святош" Мольера, "Близнец" Михаила Рощина, "Дилетанты".

В 1987-1998 годах он вновь играл в труппе Театра на Таганке. Исполнял роли в спектаклях "Владимир Высоцкий" (сценическая композиция и постановка Юрия Любимова) и "Самоубийца" Николая Эрдмана.

Несколько лет Смехов сотрудничал с "Политеатром" в постановке "Волны" и в моноспектакле "Память места".

В октябре 2019 года в Санкт-Петербурге он участвовал в литературно-музыкальном проекте "Веселое имя – Пушкин", посвященном 220-летию Александра Пушкина.

В кино Вениамин Смехов начал сниматься с 1968 года , сыграв свою первую роль в фильме Евгения Карелова "Служили два товарища". Известность приобрел после главной роли в телефильме "Смок и Малыш" (1975) по рассказам Джека Лондона.

Популярность Вениамину Смехову принесла роль Атоса, графа де Ля Фер, в фильме Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978).

Актер снимался в картинах "В моей смерти прошу винить Клаву К." (1979), "Сказка странствий" (1982), "Семь криков в океане" (1986), "Щенок" (1988),"Ловушка для одинокого мужчины" (1990), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992) и др.

В 2000-х годах он сыграл роли в фильмах "Прилетит вдруг волшебник" (2008), "Возвращение мушкетеров" (2009), "Продавец игрушек" (2013), "Спираль" (2014), "Мафия: Игра на выживание" (2015), сериалах "Монтекристо" (2008), "Предлагаемые обстоятельства" (2009), "Контригра" (2011), "Фурцева" (2011), "Найти мужа в большом городе" (2013), "Царевна Лягушкина" (2013), "Кости" (2013-2014).

В июне 2020 года в онлайн-формате кинорынка Marché du Film был представлен фильм "Земля Эльзы" по одноименной пьесе Ярославы Пулинович, где Вениамин Смехов сыграл главную роль.

Как режиссер Вениамин Смехов поставил несколько телевизионных спектаклей – "Волшебник из Шираза" (1972), "Фредерик Моро" (1973), "Джентльмены из Конгресса" (1982), а также "Али-Баба и сорок разбойников (1983) и "Сорочинская ярмарка" (1985), в которых он выступил и как сценарист. В документальном фильме "Двенадцать месяцев танго" (2010) он выступил как автор стихов и песен.

С начала 1990-х годов Смехов осуществлял постановки драматических и оперных спектаклей в России и за рубежом.

В 2006 году в Российском молодежном театре он поставил спектакль "Самоубийца" Николая Эрдмана.

В Театре на Таганке осуществил постановки спектаклей "Нет лет" по Евгению Евтушенко в 2013 году, " Флейта-позвоночник " по Владимиру Маяковскому в 2015 году.

В июне 2015 года на фестивале "Книги России" Вениамин Смехов представил поэтический спектакль "Память места".

Смехов плодотворно работал на телевидении. В 1994-1997 годах он был автором телевизионной программы "Театр моей памяти" на телеканале "Культура". В 2009-2011 годах был ведущим программ "Дело темное с Вениамином Смеховым" (НТВ) и "Таланты и поклонники" (ТВ-Центр).

На телеканале "Культура" как автор и исполнитель Смехов выпустил цикл телефильмов "Я пришел к вам со стихами", "Послушайте", "Золотой век Таганки". Он является соавтором телевизионного фильма "Двенадцать месяцев танго" (2011) на телеканале "Звезда", а также ряда телефильмов на телеканале "Культура" – "Кинозвезда между серпом и молотом" (2013), "Портрет на фоне времени" (2013), "Последний поэт великой войны" (2015), "Борис Заборов. В поисках утраченного времени" (2015), "Единица хранения" (2017).

Смехов написал книги "В один прекрасный день" (1986), "Театр моей памяти" (2000), "Эйфоризмы" (2006), "Золотой век Таганки" (2012), "Записки на кулисах" (2016) и др. В 2010 году вышел его трехтомник "Та Таганка", "В жизни так не бывает" и "Али-баба и другие". В 2020 году выйдет новая книга Смехова "Жизнь в гостях".

Творчество актера и режиссера было отмечено несколькими наградами . В 1970 году за роль Кшиштофа Максимовича в спектакле "Час пик" Вениамин Смехов получил премию на фестивале "Польская драматургия". В 1999 году стал автором-лауреатом газеты "Московские новости" за статью "Атос в России больше, чем Портос". В 2000 году ему присуждена художественная премия альманаха "Петрополь".

В 2009 году Смехов был удостоен Царскосельской художественной премии.