В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но люди в небольшом количестве еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка, передает корреспондент РИА Новости.

Остающиеся периодически продолжают выкрикивать лозунги, иногда по улице проезжают машины и начинают сигналить, тогда в толпе раздаются аплодисменты.

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Вечером в воскресенье пешеходное движение в районе белорусской дипмиссии временно перекрывалось в связи со стихийным митингом, в район были стянуты силы ОМОНА и Росгвардии, однако на данный момент ситуация спокойная.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.

Между тем остающиеся у посольства Белоруссии в Москве протестующие - граждане Белоруссии - не согласны с данными опросов.

"Интересно, по каким экзит полам он лидирует? Потому что очевидны нарушения. Я не верю в его победу, это невозможно. Потому что в нашем окружении никто не голосовал и не голосует за него",- сказал РИА Новости Николай.

Он отметил, что стихийный протест у посольства был вызван в первую очередь тем, что не всем желающим дали возможность проголосовать.

"Надо было технически сделать так, чтобы больше людей сумели проголосовать. Но, видимо, это никому не нужно было. И это очень обидно, потому что волеизъявление народа никому не нужно",- сказал собеседник агентства, выразив мнение, что процесс голосования был затянут намеренно.