https://ria.ru/20200809/1575562311.html
В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
Стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но люди в небольшом количестве еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:59
2020-08-09T23:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Граждане Белоруссии частично покидают территорию посольства в центре Москвы
Большая часть белорусских граждан ушла от посольства в центре Москвы, часть осталась.
2020-08-09T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но люди в небольшом количестве еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка, передает корреспондент РИА Новости.
Остающиеся периодически продолжают выкрикивать лозунги, иногда по улице проезжают машины и начинают сигналить, тогда в толпе раздаются аплодисменты.
Вечером в воскресенье пешеходное движение в районе белорусской дипмиссии временно перекрывалось в связи со стихийным митингом, в район были стянуты силы ОМОНА и Росгвардии, однако на данный момент ситуация спокойная.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
Между тем остающиеся у посольства Белоруссии в Москве протестующие - граждане Белоруссии - не согласны с данными опросов.
"Интересно, по каким экзит полам он лидирует? Потому что очевидны нарушения. Я не верю в его победу, это невозможно. Потому что в нашем окружении никто не голосовал и не голосует за него",- сказал РИА Новости Николай.
Он отметил, что стихийный протест у посольства был вызван в первую очередь тем, что не всем желающим дали возможность проголосовать.
"Надо было технически сделать так, чтобы больше людей сумели проголосовать. Но, видимо, это никому не нужно было. И это очень обидно, потому что волеизъявление народа никому не нужно",- сказал собеседник агентства, выразив мнение, что процесс голосования был затянут намеренно.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>