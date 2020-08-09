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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575562311.html
В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
Стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но люди в небольшом количестве еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:00
президентские выборы в белоруссии
россия
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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2020-08-09T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, москва, белоруссия, в мире

В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг

21:59 09.08.2020 (обновлено: 23:00 09.08.2020)
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© РИА НовостиПротесты около посольства Белоруссии в Москве
Протесты около посольства Белоруссии в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Стихийный митинг у посольства Белоруссии в Москве закончился, но люди в небольшом количестве еще продолжают стоять на пересечении улицы Маросейка и Старосадского переулка, передает корреспондент РИА Новости.
Остающиеся периодически продолжают выкрикивать лозунги, иногда по улице проезжают машины и начинают сигналить, тогда в толпе раздаются аплодисменты.
Вечером в воскресенье пешеходное движение в районе белорусской дипмиссии временно перекрывалось в связи со стихийным митингом, в район были стянуты силы ОМОНА и Росгвардии, однако на данный момент ситуация спокойная.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
Между тем остающиеся у посольства Белоруссии в Москве протестующие - граждане Белоруссии - не согласны с данными опросов.
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"Интересно, по каким экзит полам он лидирует? Потому что очевидны нарушения. Я не верю в его победу, это невозможно. Потому что в нашем окружении никто не голосовал и не голосует за него",- сказал РИА Новости Николай.
Он отметил, что стихийный протест у посольства был вызван в первую очередь тем, что не всем желающим дали возможность проголосовать.
"Надо было технически сделать так, чтобы больше людей сумели проголосовать. Но, видимо, это никому не нужно было. И это очень обидно, потому что волеизъявление народа никому не нужно",- сказал собеседник агентства, выразив мнение, что процесс голосования был затянут намеренно.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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