Зеленский пообещал не вмешиваться в американские выборы

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не позволит себе вмешательство в выборы других государств, в частности, в США, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать президента США Дональда Трампа. В качестве примера он привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции – в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков – чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию". РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их абсолютно голословными и заявляя, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
"Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
По его мнению, украинским гражданам лучше воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.
31 июля, 11:22Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - добавил президент.