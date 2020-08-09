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Зеленский пообещал не вмешиваться в американские выборы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не позволит себе вмешательство в выборы других государств, в частности, в США, сообщила... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T09:32
владимир зеленский
сша
украина
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https://ria.ru/20200731/1575206047.html
Клоун.
25
Ну пусть тогда уж до кучи заявит, что Украина не планирует в ближайшие пару лет основывать колонию на Марсе...
15
12
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_045f7e554a3041908fd2300d85e3a3a6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, сша, украина

Зеленский пообещал не вмешиваться в американские выборы

09:32 09.08.2020
1584
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не позволит себе вмешательство в выборы других государств, в частности, в США, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать президента США Дональда Трампа. В качестве примера он привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции – в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков – чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию". РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их абсолютно голословными и заявляя, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

По его мнению, украинским гражданам лучше воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.
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"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - добавил президент.
01471009
Обсудить 12
Владимир ЗеленскийСШАУкраина
Популярные комментарии
Клоун.
9 августа, 10:01
Илья Jlord
2500000
Ну пусть тогда уж до кучи заявит, что Украина не планирует в ближайшие пару лет основывать колонию на Марсе...
9 августа, 10:27
Джонни Пупкин
690000
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