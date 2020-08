Мужчина с татуировкой змеи: неожиданное назначение самых древних наколок

© Shishlina, Natalia. (2013). Bronze Age Tattoos: Sympathetic Magic or Decoration?. Tattoos and Body Modifications in Antiquity. Proceedings of the sessions at the EAA annual meetings in The Hague and Oslo, 2010/11 Схематичный рисунок змеи на большой берцовой кости мужчины, захороненного в бронзовом веке в кургане. Тату нанесли с внутренней части ноги напротив перелома