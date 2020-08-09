Мужчина с татуировкой змеи: неожиданное назначение самых древних наколок

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Татуировки — одно из ранних свидетельств мифологического мышления людей, попыток изменить себя, улучшить здоровье, повлиять на деторождение. На хорошо сохранившихся мумиях, погребенных тысячи лет назад, видны странные знаки, фигуры, загадочные животные. Для чего и как их делали — в материале РИА Новости.

Что скрывают маски

В 1969 году археологическая экспедиция Московского университета обнаружила в Хакасии, в Оглахтинском могильнике гробницу в виде деревянного сруба. Обряд указывал на принадлежность к таштыкской культуре, оставленной оседлыми скотоводами, обитавшими здесь в начале нашей эры.

Строители искусно изолировали усыпальницу от внешнего мира, она оставалась нетронутой и сухой две тысячи лет. Мумии женщины, мужчины и ребенка, очевидно, связанных семейными узами, прекрасно сохранились. Лица всех троих покрывали погребальные маски.

Плечи, руки и спина мужчины испещрены татуировками. С помощью инфракрасной съемки их насчитали 13. Химический анализ показал — рисунки набивали сажей. Большинство парные, отчетливо угадывается лук с натянутой тетивой. Что за загадочные существа со щупальцами и ногами — затруднились сказать даже биологи. Стиль исполнения отличался от всего известного ранее. До сих пор это единственная из найденных татуированная таштыкская мумия.

© Фото : Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Панковой Татуировки на груди и плечах таштыкской мумии мужчины © Фото : Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Панковой Татуировки на груди и плечах таштыкской мумии мужчины

Были ли рисунки на теле женщин, сказать невозможно: мягкие ткани не сохранились. Снять маски с лиц тоже нельзя, не разрушив их.

Только недавно сотрудники Государственного эрмитажа смогли заглянуть под маски: провели компьютерную томографию. Этот метод исследования тел активно применяется археологами в последние годы. Лицо мужчины пересекал шрам, в левом виске — большое отверстие. Раны или посмертная трепанация с целью извлечь мозг — ученые склоняются к последнему. К сожалению, сканирование не показывает, есть ли татуировки на коже лица, нужны более совершенные инструменты.

Татуированная жрица из Древнего Египта

За более чем столетнюю историю изучения всего на нескольких египетских мумиях замечали татуировки. Все изменилось после удивительных открытий в некрополе Дейр-эль-Медина напротив Луксора . Там хоронили ремесленников, которые декорировали царские гробницы.

В 2014 году археологи обнаружили там мумию женщины с обширными татуировками по всему телу. Затем последовали другие находки. Недавно ученые из Университета Миссури в США сообщили о нескольких татуированных мумиях из этого некрополя, исследованных при инфракрасной фотосъемке. Большинство — женские.

© Фото : A. AUSTIN Исследователь проверяет плечо древней египетской мумии на наличие татуировок с помощью инфракрасного сканера © Фото : A. AUSTIN Исследователь проверяет плечо древней египетской мумии на наличие татуировок с помощью инфракрасного сканера

По данным авторов открытия, раньше считалось, что женские тату символизируют фертильность и сексуальность, но нательные изображения из Дейр-эль-Медина говорят о связи с врачеванием и жречеством. У одной насчитали 33 рисунка, похожих на египетские иероглифы, кресты, цветы лотоса. На шее набиты сидящие павлины и мужской глаз — оберег. Почти все татуировки нанесены на видимые части тела — то есть это символы, несущие послания другим людям.

© Фото : British Museum Татуировка на коже женской мумии додинастического периода © Фото : British Museum Татуировка на коже женской мумии додинастического периода

Недавно древнейшие татуированные египетские мумии обнаружили среди экспонатов Британского музея , хранившихся там с конца XIX века. Все они принадлежат людям, жившим в додинастический период (около 3100 года до нашей эры). Их нашли при раскопках в городе Гобелейн рядом с Луксором.

Обследование новейшими методами показало: у одной мужской мумии на коже рогатые животные — знак могущества. У одной из женских — несколько S-образных тату (похожие изображения есть на керамике того времени), линейные мотивы на руке, неправильные отметки на животе.

Примерно такие же древние татуировки — на теле мумии Этци из ледника в тирольских Альпах. Только все они геометрические — точки, черточки. В это же время в Древнем Египте уже оперировали развитыми представлениями о духовном мире.

© CC BY-ND 2.0 / Claude Valette Считается, что татуировки древнего человека Этци — лечебного назначения. Это самые древние тату, известные до сих пор © CC BY-ND 2.0 / Claude Valette Считается, что татуировки древнего человека Этци — лечебного назначения. Это самые древние тату, известные до сих пор

Магия змей

Одни из древнейших в мире тату открыли археологи из Государственного исторического музея и Донецкого регионального музея при раскопках курганов в Ростовской области эпохи бронзы, 2600-2400 лет до нашей эры.

В одной из катакомб — так называют особый вид подземных погребений — нашли скелет 50-летнего мужчины с признаками тяжелого артрита. Малая берцовая кость правой ноги была сломана, о ее постепенном заживлении говорит крупная мозоль. На большой берцовой кости, как раз напротив перелома, виден схематический рисунок змеи — несколько линий. Его сделали на коже, а после распада мягких тканей он оказался на кости.

© Shishlina, Natalia. (2013). Bronze Age Tattoos: Sympathetic Magic or Decoration?. Tattoos and Body Modifications in Antiquity. Proceedings of the sessions at the EAA annual meetings in The Hague and Oslo, 2010/11 Схематичный рисунок змеи на большой берцовой кости мужчины, захороненного в бронзовом веке в кургане. Тату нанесли с внутренней части ноги напротив перелома © Shishlina, Natalia. (2013). Bronze Age Tattoos: Sympathetic Magic or Decoration?. Tattoos and Body Modifications in Antiquity. Proceedings of the sessions at the EAA annual meetings in The Hague and Oslo, 2010/11 Схематичный рисунок змеи на большой берцовой кости мужчины, захороненного в бронзовом веке в кургане. Тату нанесли с внутренней части ноги напротив перелома

Остатки тату заметили и на скелете 30-летнего мужчины из другого кургана. Неправильные линии и точки черного цвета видны на пястных и запястных костях правой руки.

Анализ показал: татуировки сделаны углем или сажей с использованием очень тонкой иглы из дерева, кости, металла или пера птицы. Возможно, пигмент в кожу вбивали особым костяным инструментом — калами.

Почти все тату бронзового века — абстрактные: точки, перекрещенные линии. Они есть как на участках, закрытых одеждой, так и на черепе, пальцах рук. Что хотели сказать ими древние обитатели степи, остается только гадать. Есть мнение, что они, как и одежда, указывали на социальное положение или служили украшениями.