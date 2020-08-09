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Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
Участники южнокорейской группы BTS анонсировали выход нового документального фильма Break the Silence: The Movie. Лента выйдет в кинотеатрах США 24 сентября,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T02:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фильмы 2020, bts, музыка, кино и сериалы, новости культуры, европа, азия, сша

Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма

01:43 09.08.2020 (обновлено: 02:10 09.08.2020)
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellУчастники группы BTS
Участники группы BTS
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS анонсировали выход нового документального фильма Break the Silence: The Movie. Лента выйдет в кинотеатрах США 24 сентября, сообщает NME
Фильм будет посвящен их первому международному концертному туру Love Yourself: Speak Yourself, который состоялся в прошлом году. Тогда музыканты дали концерты в США, Европе и Азии.
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В релизе говорится, что в Break the Silence: The Movie вокалисты поделятся личными историями, которые они никогда раньше не озвучивали, а зрители смогут посмотреть на каждого из участников за кулисами.
Режиссер фильма – Пак Чжун Су, который создал предыдущие документальные фильмы о BTS: Burn the Stage:The Movie ("Зажги сцену: Кино"), который вышел в 2018-м году, и Bring the Soul: The Movie ("Открой свою душу. Фильм"), представленный в 2019-м году.
Ранее стало известно, что 21-го августа айдолы выпустят англоязычный сингл Dynamite, подготовленный специально для фандома Арми.
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Культурафильмы 2020BTSМузыкаКино и сериалыНовости культурыЕвропаАзияСША
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