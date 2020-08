Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма

Участники южнокорейской группы BTS анонсировали выход нового документального фильма Break the Silence: The Movie. Лента выйдет в кинотеатрах США 24 сентября, сообщает NME

Фильм будет посвящен их первому международному концертному туру Love Yourself: Speak Yourself, который состоялся в прошлом году. Тогда музыканты дали концерты в США, Европе и Азии.

В релизе говорится, что в Break the Silence: The Movie вокалисты поделятся личными историями, которые они никогда раньше не озвучивали, а зрители смогут посмотреть на каждого из участников за кулисами.

Режиссер фильма – Пак Чжун Су, который создал предыдущие документальные фильмы о BTS: Burn the Stage:The Movie ("Зажги сцену: Кино"), который вышел в 2018-м году, и Bring the Soul: The Movie ("Открой свою душу. Фильм"), представленный в 2019-м году.