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Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T15:45
задержание россиян под минском
россия
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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Эти 33 обычные наёмники, раз за деньги готовы ехать куда угодно. А в УК РФ есть статья за наёмничество. Символично что российская власть за головорезов впрягается.
210
Это у вас ВНА украине считают их «головорезами». Хотя, как показало предварительное расследование, ваши же украинские спецслужбы, организуя эту так называемую спецоперацию-провокацию, нанимали их всего лишь в качестве ОХРАННИКОВ для нефтяных объектов за рубежом. Не нужно выдавать желаемое за действительное...
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россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
задержание россиян под минском, россия, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

15:45 08.08.2020
17969
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве, — сказала она, выступая на форуме "Территория смыслов".
В итоге, подчеркнула дипломат, факты показали, что в этом была замешана еще одна страна.
Накануне с аналогичным заявлением выступил посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Дипломат выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям, чтобы нанести ущерб особым отношениям двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Вчера, 08:00
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
На прошлой неделе в Белоруссии задержали 33 россиян. Местные власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Задержанных подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента. По версии Минска, 33 россиянина — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
Российский посол Дмитрий Мезенцев отмечал, что задержанные пересекли границу Белоруссии официально: россияне предъявили сотрудникам пограничной службы документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что фигуранты дела — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс.
Накануне "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины. Отмечалось, что, набирая людей, некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили, что якобы ищут охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.
В пятницу дело задержанных россиян обсудили по телефону президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, они договорились установить "истинные причины" ситуации, которая привела к задержанию россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Президентские выборы-2020: почему Белоруссия запомнит их навсегда?
7 августа, 14:04
Президентские выборы-2020: почему Белоруссия запомнит их навсегда?
9111535786
Обсудить 32
Задержание россиян под МинскомРоссияАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эти 33 обычные наёмники, раз за деньги готовы ехать куда угодно. А в УК РФ есть статья за наёмничество. Символично что российская власть за головорезов впрягается.
8 августа, 15:54
Станислав Попов
5722010940
Это у вас ВНА украине считают их «головорезами». Хотя, как показало предварительное расследование, ваши же украинские спецслужбы, организуя эту так называемую спецоперацию-провокацию, нанимали их всего лишь в качестве ОХРАННИКОВ для нефтяных объектов за рубежом. Не нужно выдавать желаемое за действительное...
8 августа, 16:10
Г Б
186110313
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