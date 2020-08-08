Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

СОЛНЕЧНОГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Задержание россиян в Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

"Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве, — сказала она, выступая на форуме "Территория смыслов".

В итоге, подчеркнула дипломат, факты показали, что в этом была замешана еще одна страна.

Накануне с аналогичным заявлением выступил посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Дипломат выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям, чтобы нанести ущерб особым отношениям двух стран.

На прошлой неделе в Белоруссии задержали 33 россиян. Местные власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Задержанных подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента. По версии Минска, 33 россиянина — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.

Российский посол Дмитрий Мезенцев отмечал, что задержанные пересекли границу Белоруссии официально: россияне предъявили сотрудникам пограничной службы документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что фигуранты дела — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс.

Накануне " Комсомольская правда " со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины . Отмечалось, что, набирая людей, некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили, что якобы ищут охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.