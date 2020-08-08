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Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
На сервисах частных объявлений особенно распространено мошенничество с доставкой для покупателя и мошенничество с банковскими картами. Шанс вернуть свои деньги... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:58
мошенничество
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мошенничество, общество

Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях

02:39 08.08.2020 (обновлено: 09:58 08.08.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКак не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества
Как не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На сервисах частных объявлений особенно распространено мошенничество с доставкой для покупателя и мошенничество с банковскими картами. Шанс вернуть свои деньги у тех, кто стал жертвой мошенников есть, но обманы на электронных площадках тяжело доказать с точки зрения уголовного права, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
По его словам, мошенничество с доставкой для покупателя легко осуществимо, а поскольку речь идет о небольших суммах, многие пострадавшие не тратят время на заявления в полицию.
Пример — предлагается интересный товар по низкой стоимости, с покупателем договариваются о передаче товара в определенное время, однако встреча срывается и продавец советует воспользоваться службой сторонней доставки, а оплату осуществить на карту посредством перевода после проверки приобретаемого товара. Затем к вам обратятся еще раз и попросят перевести 300-400 рублей на курьера, после чего перестанут выходить на связь.
Работа за компьютером. Архивное фото.
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