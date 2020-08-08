Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях

По его словам, мошенничество с доставкой для покупателя легко осуществимо, а поскольку речь идет о небольших суммах, многие пострадавшие не тратят время на заявления в полицию.

Пример — предлагается интересный товар по низкой стоимости, с покупателем договариваются о передаче товара в определенное время, однако встреча срывается и продавец советует воспользоваться службой сторонней доставки, а оплату осуществить на карту посредством перевода после проверки приобретаемого товара. Затем к вам обратятся еще раз и попросят перевести 300-400 рублей на курьера, после чего перестанут выходить на связь.