https://ria.ru/20200808/1575516163.html
Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
На сервисах частных объявлений особенно распространено мошенничество с доставкой для покупателя и мошенничество с банковскими картами. Шанс вернуть свои деньги... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T02:39
2020-08-08T09:58
мошенничество
общество
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https://ria.ru/20200807/1575471157.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/62/1523426222_0:118:1500:962_1400x0_80_0_0_295df344bd8766d8ba13963782bade78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, общество
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
На сервисах частных объявлений особенно распространено мошенничество с доставкой для покупателя и мошенничество
с банковскими картами. Шанс вернуть свои деньги у тех, кто стал жертвой мошенников есть, но обманы на электронных площадках тяжело доказать с точки зрения уголовного права, рассказал агентству “Прайм”
управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
По его словам, мошенничество с доставкой для покупателя легко осуществимо, а поскольку речь идет о небольших суммах, многие пострадавшие не тратят время на заявления в полицию.
Пример — предлагается интересный товар по низкой стоимости, с покупателем договариваются о передаче товара в определенное время, однако встреча срывается и продавец советует воспользоваться службой сторонней доставки, а оплату осуществить на карту посредством перевода после проверки приобретаемого товара. Затем к вам обратятся еще раз и попросят перевести 300-400 рублей на курьера, после чего перестанут выходить на связь.