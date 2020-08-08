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Взрыв в подземном переходе: 20 лет со дня теракта на Пушкинской площади
Восьмого августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади около 18:00 произошел взрыв: сработало начиненное шурупами и винтами безоболочное РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T15:00
москва
справки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
москва, справки

Взрыв в подземном переходе: 20 лет со дня теракта на Пушкинской площади

08:00 08.08.2020 (обновлено: 15:00 08.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковНа Пушкинской площади после взрыва в подземном переходе
На Пушкинской площади после взрыва в подземном переходе
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Восьмого августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади около 18:00 произошел взрыв: сработало начиненное шурупами и винтами безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
По данным следствия, в этот день, примерно в 17:50 к расположенному в переходе торговому павильону номер 52 подошли двое неизвестных. Они выбрали товар и, заявив, что им необходимо поменять валюту в ближайшем обменном пункте, оставили у палатки портфель-дипломат и полиэтиленовый пакет. После этого они выбежали из подземного перехода. Через минуту прогремел взрыв, в результате которого были разрушены торговые павильоны и частично — конструкции перехода.
На месте погибли семь человек, еще шесть позже скончались от полученных травм в больницах; 118 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПострадавшая при взрыве в подземном переходе на Пушкинской площади и сотрудники службы экстренной медицинской помощи и МЧС
Пострадавшая при взрыве в подземном переходе на Пушкинской площади, сотрудники службы экстренной медицинской помощи и МЧС
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Пострадавшая при взрыве в подземном переходе на Пушкинской площади и сотрудники службы экстренной медицинской помощи и МЧС
Для лечения пострадавших в результате взрыва Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил московскому здравоохранению пять миллионов рублей. Мэр Москвы распорядился предоставить компенсации пострадавшим в результате взрыва: семьям погибших — по 20 тысяч рублей, пострадавшим, находившимся в больницах, — по десять тысяч рублей, потерпевшим, которым помощь была оказана амбулаторно, — по три тысячи рублей. Кроме того, 110 пострадавших получили компенсацию за утраченное во время взрыва имущество.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство") и 205 ("Терроризм") УК России. Следствием отрабатывались три основные версии: террористический акт, экономическая версия, хулиганские действия и личные неприязненные отношения, а также ряд производных от них версий.
По делу было проведено более 100 экспертиз, допрошено более 300 потерпевших и свидетелей. В течение года на причастность к взрыву были проверены 6432 человека, выехавшие из столицы 8 и 9 августа 2000 года. При отработке экономической версии было проверено 6348 предприятий. При исследовании версии о хулиганстве и личных неприязненных отношениях следствие вышло на представителей "кемеровской" преступной группировки. Двое ее членов уже были осуждены за другие деяния, но их причастность к взрыву не была доказана. Всего в ходе расследования дела о взрыве на Пушкинской площади были возбуждены и выделены в отдельные производства 14 уголовных дел. В рамках расследования также было проверено заявление отбывающего наказание гражданина о том, что он совершил взрыв в подземном переходе, однако его причастность к совершению взрыва так и не была установлена.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПосле взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади
После взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
После взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади
По одной из версий, взрыв явился результатом конфликта за право торговать в этом переходе, так как каждый киоск в этом месте приносил его владельцу не менее десяти тысяч долларов дохода в месяц. По этому делу ранее были задержаны два человека, однако один из них был отпущен уже через несколько часов после допроса, а другой провел в изоляторе временного содержания чуть больше суток.
Только в 2005 году взрыв был окончательно признан терактом. Однако преступники так и не были найдены, а потерпевших от происшествия не признали таковыми официально. В августе 2006 года прокурор Москвы Юрий Семин заявил, что исполнителей теракта, скорее всего, нет в живых. По его словам, в данном преступлении прослеживается "чеченский след".
Дело было приостановлено.
На месте взрыва на 40-й день после трагического происшествия в память о погибших была установлена памятная доска, а два года спустя открыта Стена Памяти жертв теракта.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПосле взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади
После взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
После взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади
Мемориал представляет собой большую мраморную плиту темного цвета. По бокам установлены два мраморных факела, имитирующие вечный огонь. На специальном помосте внизу лежит кованая роза. На мраморной табличке начертаны слова "В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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