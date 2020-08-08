Жители Урала возрождают чугунный завод XVIII века

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Открывать жилые лофты и рестораны в зданиях бывших заводов, утративших рентабельность, – мейнстрим в мегаполисах, в провинции же такие объекты зачастую чахнут от времени и отсутствия ремонта. В городе Сысерти Свердловской области нашли выход: креативное пространство открывают в здании заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских.

На Урале этот завод имеет примерно такую же архитектурную и историческую ценность, как Кремль в столице", – рассказал корреспонденту РИА Новости Ян Кожан, директор Агентства развития Сысерти.

По его словам, город строился уже вокруг завода, то есть фактически для его сотрудников, поэтому понятие "градообразующий" здесь к месту.

Создание креативного кластера призвано возродить тенденцию притяжения молодых кадров, но уже в современном формате, и обеспечить новыми рабочими местами творческих людей, предпринимателей и стартаперов из Сысерти, Екатеринбурга и ближайших населенных пунктов. Впрочем, интерес к участию в проекте проявляют и люди из отдаленных регионов – Владивостока, Тюмени, Москвы, и организаторы после пилотного проекта будут думать, как помочь попасть в кластер таким резидентам.

На Урале промышленность все равно остается базой для развития экономики, в XVIII–XIX веках местные заводы были высокотехнологичными и производили металл, который шел на экспорт в Европу, рассказал Ян Кожан.

Даже на Эйфелевой башне есть конструкции, вылитые на Урале. Выбору этого здания для творческих лабораторий и коллабораций способствовала его схожесть со средневековым замком: высокие постройки будто спускаются к четырехэтажным, а те перетекают к двух- и одноэтажной застройке, что смотрится гармонично и коррелирует с окружающей природой", – считает идейный вдохновитель команды "Лето на заводе" Ян Кожан.

При переоборудовании зданий завода под коворкинги и концертные площадки планируется сохранить все исторические объекты – плотину, цеха. Уже сейчас ведутся работы по созданию инфраструктуры на открытых площадках, чтобы в остаток лета проводить концерты, праздники, спортивные мероприятия, ремесленные мастер-классы и профессиональные хакатоны. Внутри бывших огромных гаражей завода заработают современные рестораны.

© Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Процесс строительства креативного кластера 1 из 9 Процесс строительства креативного кластера © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Команда волонтеров строительного лагеря готовится к первым концертам и лекциям на свежем воздухе 2 из 9 Команда волонтеров строительного лагеря готовится к первым концертам и лекциям на свежем воздухе © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Завод XVIII века на Урале, которому дали вторую жизнь, перестроив его в креативный кластер 3 из 9 Завод XVIII века на Урале, которому дали вторую жизнь, перестроив его в креативный кластер © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан проводит мастер-класс в рамках "Лета на заводе" 4 из 9 Директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан проводит мастер-класс в рамках "Лета на заводе" © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Столярные работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских 5 из 9 Столярные работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Превращение старого завода в арт-объект подразумевает не только работу, но и отдых под музыку 6 из 9 Превращение старого завода в арт-объект подразумевает не только работу, но и отдых под музыку © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Первый уличный фудкорт на возрожденном заводе XVIII века 7 из 9 Первый уличный фудкорт на возрожденном заводе XVIII века © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Элементы оформления завода решили сохранить как историческую память 8 из 9 Элементы оформления завода решили сохранить как историческую память © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти Организаторы креативного кластера демонстрируют первые объекты, подарившие новую жизнь старому заводу 9 из 9 Организаторы креативного кластера демонстрируют первые объекты, подарившие новую жизнь старому заводу © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 1 из 9 Процесс строительства креативного кластера © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 2 из 9 Команда волонтеров строительного лагеря готовится к первым концертам и лекциям на свежем воздухе © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 3 из 9 Завод XVIII века на Урале, которому дали вторую жизнь, перестроив его в креативный кластер © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 4 из 9 Директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан проводит мастер-класс в рамках "Лета на заводе" © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 5 из 9 Столярные работы на территории завода Турчаниновых-Соломирских © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 6 из 9 Превращение старого завода в арт-объект подразумевает не только работу, но и отдых под музыку © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 7 из 9 Первый уличный фудкорт на возрожденном заводе XVIII века © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 8 из 9 Элементы оформления завода решили сохранить как историческую память © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти 9 из 9 Организаторы креативного кластера демонстрируют первые объекты, подарившие новую жизнь старому заводу © Фотографии предоставлены руководством Агентства развития Сысерти

"Нам кажется, креативные индустрии могут вдохнуть новую жизнь в здания с богатой историей и старинной архитектурой. Сысерть стала пилотным проектом, возможно, с него возьмут пример в отношении 250 таких уральских строений", – уточнил Ян Кожан.

Сейчас идет этап тестовой активации, когда проверяется работоспособность будущего продукта: волонтеры строят креативный кластер в миниатюре и задействуют лишь часть помещений здания, например столярный цех, где трудятся по очереди креативные строители, выпиливая доски.

В 10 локациях на территории завода нашлось место для кинопросмотров под открытым небом, концертов, кофеен и мастерских.

Все это впервые открылось сегодня для гостей и будет доступно 9 августа и в последующие выходные", – отметил Ян Кожан.

Проект "Лето на заводе" стал даже не первым, а нулевым этапом создания креативного кластера в Сысерти.

Кто поселится в креативном кластере?

Заявки на участие в проекте в новом пространстве прислали многие, из них организаторы выбрали около 1,5 тысячи резидентов. Они разместятся на 18,5 тысячи квадратных метров.

Сысерть занимает уникальное место в агломерации Екатеринбурга, поэтому основной приток желающих открыть мастерские, фотолаборатории, кофейни, рестораны и другие объекты идет оттуда. К целевой аудитории креативного кластера относятся в первую очередь ИТ-компании, дизайнеры, художники, творческие люди, которым нужно вдохновляющее рабочее место в коворкинге, плотники, делающие мебель на заказ, музыканты, продюсеры, актеры – большинство из них уже пробуют силы в пилотном проекте "Лето на заводе".

"С таким подходом 5 гектаров площади завода не кажутся устрашающими по объему работ: вовлеченность, которую мы увидели, окупает трудозатраты на строительство сцен и деревянных домиков-аудиторий. Однако реконструкция памятника федерального значения (основного здания завода) под кластер займет около пяти лет", – поделился Ян Кожан.

Вблизи есть набережная, которую позднее тоже планируют облагородить, так как она примыкает к территории будущего кластера.

Один день из жизни "Лета на заводе"

Задумав креативный кластер, организаторы создали своего рода трудовой лагерь для взрослых – Ural Creative Camp. Его участники занимались строительством временных объектов, ремонтом, облицовкой и дизайном помещений, написанием программ фестивалей, подготовкой света и звука – огромной многогранной работой. В течение полутора месяцев волонтеры готовились к фестивальной части, образовательным митапам, строили лектории и комнаты для мастер-классов.

Подготовительная часть стартовала в июне: в качестве волонтеров и "строителей" нового пространства приехали стартаперы даже из Вологды и Москвы: они тоже готовятся к официальному открытию, которое состоится 8 и 9 августа.

Кроме трудовых подвигов волонтеров ждала и масса приятного: комфортные палатки для ночлега, еда из ресторанов и приготовленная на костре, кино на проекторе под звездным небом и посиделки у костра. Испытали на себе "строители" и новые туристические маршруты – сами их создавали, изучая окрестности и находя новое в привычном пейзаже.

В процессе подготовки "Лета на заводе" среди волонтеров созрели новые творческие коллективы и стартапы: несколько молодых людей решили открыть там кофейню, параллельно с работой в лагере защитив бизнес-план и получив региональную субсидию, а две девушки создали танцевальный коллектив.

Творческие моменты происходили сами собой: волонтеры и местные жители видели оживление завода, включались в процесс. Особенно рады организаторы интересу со стороны представителей локального бизнеса: некоторые предприниматели приезжают только в выходные и предлагают помощь просто так, из интереса, а потом с горящими глазами, сняв костюмы, пилят лобзиками доски и вечером вместе со всеми выходят к реке под диджей-сеты наслаждаться закатом.

Кризис – время возможностей

Казалось бы, на фоне мирового экономического спада из-за эпидемии коронавируса такое количество откликов от волонтеров и предпринимателей удивительно. Ведь многие остались без работы или на голом окладе, да и просто найти в себе силы на то, чтобы уехать в соседний регион трудиться бесплатно в такой ситуации, странно и не всякому понятно.

Когда мы планировали этот лагерь, мы подумали, что это может стать аналогом отпуска для тех, кто не знает, что делать дальше. Приезжаешь, живешь, вкусно кормят три раза в день, трудишься в удовольствие, слушаешь лекции, смотришь на луну в телескоп… В таких условиях мозг перезагружается, и выход из затруднительного положения может найтись сам собой", – уверен Ян Кожан.

По его словам, коронавирусный фактор только придает дополнительный импульс тем, кто хочет найти себя, и вместе с тем повышает ценность конечного продукта вкладом в труд над его созданием.

Работы по переустройству здания планируют завершить в 2021 году. Организаторы проекта считают, что в течение трех-пяти лет креативный кластер наполнится резидентами, увлеченными своим делом и формированием новой молодежной среды, притом экономически выгодной. На площадке завода и поблизости находятся рекреационные объекты, их будут развивать и прокладывать от них новые туристические маршруты, а вокруг планируется запустить одноэтажное строительство.

Проект новой жизни для старого помещения представили заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко на стратегической сессии "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив. Ранее организаторы кластера получили одобрение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.