Володин обозначил приоритет в отношениях России и Белоруссии

"У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство. Все это – основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей. Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.