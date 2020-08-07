Володин обозначил приоритет в отношениях России и Белоруссии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России отвечает интересам народов, дальнейшая интеграция останется приоритетом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство. Все это – основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей. Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
Он пояснил, что политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства, есть попытки поставить под сомнение его целесообразность.
"Хочу напомнить им, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. Речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения. Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды. Многое было сделано для обеспечения равенства прав граждан Беларуси и России: при поступлении в вузы, при устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов. Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что уже созданы и успешно работают тысячи совместных предприятий, теснейшим образом сотрудничают приграничные области.
"Мы определяем наши совместные приоритеты в экономической политике, содействуем взаимным инвестициям в различные сферы экономики. В рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных "дорожных карт", - считает председатель ГД.
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