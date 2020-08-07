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Онлайн-конференция ко Дню географа
17 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Института географии Российской академии наук, доктора географических наук, члена-корреспондента РАН Ольги СОЛОМИНОЙ, приуроченную ко Дню географа, отмечаемому в России 18 августа.
2020-08-07T15:35
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575494479.jpg?1596803717
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ко Дню географа

15:35 07.08.2020
11
17 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Института географии Российской академии наук, доктора географических наук, члена-корреспондента РАН Ольги СОЛОМИНОЙ, приуроченную ко Дню географа, отмечаемому в России 18 августа.
Задать вопрос

Какие задачи стоят перед российскими географами? Как пандемия коронавируса повлияла на проведение экспедиций? Возможны ли географические открытия в XXI веке? Какая работа ведется сотрудниками Института в Арктике?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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