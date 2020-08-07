Онлайн-конференция ко Дню географа

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Какие задачи стоят перед российскими географами? Как пандемия коронавируса повлияла на проведение экспедиций? Возможны ли географические открытия в XXI веке? Какая работа ведется сотрудниками Института в Арктике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Какие задачи стоят перед российскими географами? Как пандемия коронавируса повлияла на проведение экспедиций? Возможны ли географические открытия в XXI веке? Какая работа ведется сотрудниками Института в Арктике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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