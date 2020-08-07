Церкви Украины выступили против Стамбульской конвенции из-за "гендера"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), куда входит в том числе представитель Украинской православной церкви, направил письмо премьер-министру Украины, в котором призвал отказаться от ратификации Стамбульской конвенции из-за понятия "гендер", говорится в сообщении, опубликованном информационно-просветительским отделом УПЦ.

По мнению авторов документа, в Стамбульской конвенции говорится о понятии "гендер" не как о биологическом поле, а о самоидентификации человека.

"Опасения верующих разных конфессий связано с обязательством, предусмотренным статьей 14 Стамбульской конвенции, которая предусматривает включение материала по нестереотипным гендерным ролям в формальные учебные планы на всех уровнях обучения. Негативными последствиями такого подхода в Стамбульской конвенции может быть побуждение украинских школьников к размышлению над изменением пола ("гендера") и популяризация однополых отношений как нормы", - отмечается в сообщении.

Вместо ратификации Стамбульской конвенции авторы документа предлагают "развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин". "Другие страны Европы также отказались от ратификации этой конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)", - напомнили во ВСЦиРО.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".