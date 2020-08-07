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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200807/1575480914.html
Церкви Украины выступили против Стамбульской конвенции из-за "гендера"
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), куда входит в том числе представитель Украинской православной церкви, направил письмо... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Церкви Украины выступили против Стамбульской конвенции из-за "гендера"

11:10 07.08.2020 (обновлено: 14:39 07.08.2020)
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© Depositphotos / Lynx_aquaЗнаки мужчины и женщины
Знаки мужчины и женщины
© Depositphotos / Lynx_aqua
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), куда входит в том числе представитель Украинской православной церкви, направил письмо премьер-министру Украины, в котором призвал отказаться от ратификации Стамбульской конвенции из-за понятия "гендер", говорится в сообщении, опубликованном информационно-просветительским отделом УПЦ.
По мнению авторов документа, в Стамбульской конвенции говорится о понятии "гендер" не как о биологическом поле, а о самоидентификации человека.
"Опасения верующих разных конфессий связано с обязательством, предусмотренным статьей 14 Стамбульской конвенции, которая предусматривает включение материала по нестереотипным гендерным ролям в формальные учебные планы на всех уровнях обучения. Негативными последствиями такого подхода в Стамбульской конвенции может быть побуждение украинских школьников к размышлению над изменением пола ("гендера") и популяризация однополых отношений как нормы", - отмечается в сообщении.
Вместо ратификации Стамбульской конвенции авторы документа предлагают "развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин". "Другие страны Европы также отказались от ратификации этой конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)", - напомнили во ВСЦиРО.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
16 июня, 21:59Религия и мировоззрение
Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.
Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что число обращений о домашнем насилии на Украине в первом квартале текущего года выросло на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Транс гендеров. В Венгрии запретили смену пола
27 мая, 17:26На грани
Транс гендеров. В Венгрии запретили смену полаВ Венгрии запретили смену пола только в документах, что в штанах – никого не интересует. Но это же еще обидней. Во-первых, что не интересует. Во-вторых, написанное пером – не вырубить топором. А если кто-то у себя уже отрубил?
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Религия и мировоззрениепсихология личностиРелигиягомосексуализмПсихологияНовости - Религия и мировоззрениеЛихтенштейнЛатвияАрменияШколаВ мире
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