Взрывная блондинка из Африки. Шарлиз Терон — 45

Шарлиз родилась в небольшом городке в ЮАР. Ее мать и отец владели фермой и фирмой по строительству дорог. Девочка росла среди дикой природы, общалась с работниками фермы (выучила почти 30 диалектов языка африкаанс), а ее любимым домашним питомцем был козел по имени Бок.
"Я доила коров в шесть утра и варила масло. Так что я умею делать любую фермерскую работу", — говорит актриса.
Интересно, что голубоглазую блондинку (среди ее предков — немцы, французы, голландцы) не считали красивой. В ЮАР другие представления о женской красоте.
Шарлиз родилась в небольшом городке в ЮАР. Ее мать и отец владели фермой и фирмой по строительству дорог. Девочка росла среди дикой природы, общалась с работниками фермы (выучила почти 30 диалектов языка африкаанс), а ее любимым домашним питомцем был козел по имени Бок.
"Я доила коров в шесть утра и варила масло. Так что я умею делать любую фермерскую работу", — говорит актриса.
Интересно, что голубоглазую блондинку (среди ее предков — немцы, французы, голландцы) не считали красивой. В ЮАР другие представления о женской красоте.
Отдушиной для Шарлиз стали танцы. С шести лет она посещала уроки балета, потом поступила в хореографическое училище Джоффри, а в свободное от учебы время, по совету матери, подрабатывала моделью. Но из-за травмы колена пришлось оставить хореографию.
"Мне казалось, что это конец света, ведь танец был моей страстью, — признавалась актриса. — Думала, придется остаться в Южной Африке и до конца жизни работать в супермаркете".
В итоге она отправилась в качестве модели сначала в Италию, а потом в США. Но ее мать разглядела драматический талант дочери и настояла, чтобы та поехала в Голливуд.
Отдушиной для Шарлиз стали танцы. С шести лет она посещала уроки балета, потом поступила в хореографическое училище Джоффри, а в свободное от учебы время, по совету матери, подрабатывала моделью. Но из-за травмы колена пришлось оставить хореографию.
"Мне казалось, что это конец света, ведь танец был моей страстью, — признавалась актриса. — Думала, придется остаться в Южной Африке и до конца жизни работать в супермаркете".
В итоге она отправилась в качестве модели сначала в Италию, а потом в США. Но ее мать разглядела драматический талант дочери и настояла, чтобы та поехала в Голливуд.
Шарлиз почти год безуспешно пыталась получить роль хотя бы в массовке. Недоедала — с заработком были проблемы.
Однажды она пришла в банк, обналичить чек от матери на 500 долларов. Но кассир отказался ее обслуживать — решил, что документ слишком подозрительный. И тут Шарлиз буквально взорвалась: устроила скандал, не стесняясь в выражениях на английском и африкаансе.
За бесплатным представлением наблюдал импресарио Джон Кроссби (работавший с такими звездами, как Рене Руссо и Джон Херт). После "шоу" он подошел к Шарлиз и дал ей визитку, а потом познакомил с агентами по подбору актеров.
Шарлиз почти год безуспешно пыталась получить роль хотя бы в массовке. Недоедала — с заработком были проблемы.
Однажды она пришла в банк, обналичить чек от матери на 500 долларов. Но кассир отказался ее обслуживать — решил, что документ слишком подозрительный. И тут Шарлиз буквально взорвалась: устроила скандал, не стесняясь в выражениях на английском и африкаансе.
За бесплатным представлением наблюдал импресарио Джон Кроссби (работавший с такими звездами, как Рене Руссо и Джон Херт). После "шоу" он подошел к Шарлиз и дал ей визитку, а потом познакомил с агентами по подбору актеров.
По совету Кроссби Шарлиз избавилась от южноафриканского акцента, и актрису наконец заметили.
Ее роль в "Адвокате дьявола" критики встретили восторженно. Терон сыграла жену главного героя Кевина (Киану Ривз), успешного сотрудника юридической фирмы, которого искушает Люцифер (Аль Пачино).
Персонаж Терон, Мэри-Энн, в течение фильма медленно сходит с ума. Чтобы быть максимально убедительной, актриса три месяца посещала психотерапевта.
По совету Кроссби Шарлиз избавилась от южноафриканского акцента, и актрису наконец заметили.
Ее роль в "Адвокате дьявола" критики встретили восторженно. Терон сыграла жену главного героя Кевина (Киану Ривз), успешного сотрудника юридической фирмы, которого искушает Люцифер (Аль Пачино).
Персонаж Терон, Мэри-Энн, в течение фильма медленно сходит с ума. Чтобы быть максимально убедительной, актриса три месяца посещала психотерапевта.
Стремление правдиво играть своих героинь принесло Терон "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Монстр". Она стала первой в истории уроженкой Африки, удостоившейся высшей кинонаграды в этой категории.
"Монстр" — основанная на реальной истории картина про американскую серийную убийцу Эйлин Уорнос — проститутку, застрелившую семерых клиентов.
Для роли Шарлиз набрала 14 килограммов, сбрила брови, носила пластиковые зубы, контактные линзы и специальный грим.
"Мне не важно, что я играю непривлекательных героинь, я хочу показать, какие страшные вещи с ними произошли, отчего они стали такими", — объясняла потом актриса.
После этого она вернулась на родину национальной героиней: Нельсон Мандела лично поздравил ее.
Стремление правдиво играть своих героинь принесло Терон "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Монстр". Она стала первой в истории уроженкой Африки, удостоившейся высшей кинонаграды в этой категории.
"Монстр" — основанная на реальной истории картина про американскую серийную убийцу Эйлин Уорнос — проститутку, застрелившую семерых клиентов.
Для роли Шарлиз набрала 14 килограммов, сбрила брови, носила пластиковые зубы, контактные линзы и специальный грим.
"Мне не важно, что я играю непривлекательных героинь, я хочу показать, какие страшные вещи с ними произошли, отчего они стали такими", — объясняла потом актриса.
После этого она вернулась на родину национальной героиней: Нельсон Мандела лично поздравил ее.
Одним визуальным перевоплощением Шарлиз не ограничивается. Как любая звезда, она может использовать дублеров на съемках трюков, но любит выполнять их самостоятельно.
При работе над "Эон Флакс" о мире будущего Шарлиз не один час провела, болтаясь на страховочных тросах, чтобы изобразить гибкие, сверхъестественно ловкие движения героини. В итоге после одного из падений получила грыжу шейного позвоночного диска. Месяц ходила в медицинском воротнике.
Другим испытанием стал недавний проект "Бессмертная гвардия" о фантастических воинах, которые помогают людям. Шарлиз скакала на лошади, стреляла и боролась. Сильно повредила руку.
"Тогда я не понимала, насколько серьезная это травма, и решила продолжать, а с ней разобраться потом", — говорит актриса.
Затем порвала связку на большом пальце и защемила нерв на локте. "Мы снимали сцены на лошадях, а я не чувствовала руку, не могла нормально ею двигать. Было сложно", — рассказывает Терон. После завершения съемок ей сделали три операции.
Одним визуальным перевоплощением Шарлиз не ограничивается. Как любая звезда, она может использовать дублеров на съемках трюков, но любит выполнять их самостоятельно.
При работе над "Эон Флакс" о мире будущего Шарлиз не один час провела, болтаясь на страховочных тросах, чтобы изобразить гибкие, сверхъестественно ловкие движения героини. В итоге после одного из падений получила грыжу шейного позвоночного диска. Месяц ходила в медицинском воротнике.
Другим испытанием стал недавний проект "Бессмертная гвардия" о фантастических воинах, которые помогают людям. Шарлиз скакала на лошади, стреляла и боролась. Сильно повредила руку.
"Тогда я не понимала, насколько серьезная это травма, и решила продолжать, а с ней разобраться потом", — говорит актриса.
Затем порвала связку на большом пальце и защемила нерв на локте. "Мы снимали сцены на лошадях, а я не чувствовала руку, не могла нормально ею двигать. Было сложно", — рассказывает Терон. После завершения съемок ей сделали три операции.
Статус звезды для Шарлиз ничего не изменил — все так же нервничает перед камерой.
Спасается тщательной подготовкой к роли.
"Я достаточно долго в индустрии, чтобы понимать: бывают и взлеты, и падения, — отмечает актриса. — И как только ты начинаешь думать, что отлично разбираешься во всем, тут же делаешь что-то неправильно. Хотя у меня такого нет: я вообще никогда ни в чем не уверена. Нервная обстановка мне помогает".
Наверное, именно такой подход помог Шарлиз перевоплотиться в устрашающую королеву Равенну в "Белоснежке и охотнике", суперженщину в "Хэнкоке", военачальницу Фуриосу в "Безумном Максе: Дорога ярости", шпионку Лоррейн во "Взрывной блондинке".
Статус звезды для Шарлиз ничего не изменил — все так же нервничает перед камерой.
Спасается тщательной подготовкой к роли.
"Я достаточно долго в индустрии, чтобы понимать: бывают и взлеты, и падения, — отмечает актриса. — И как только ты начинаешь думать, что отлично разбираешься во всем, тут же делаешь что-то неправильно. Хотя у меня такого нет: я вообще никогда ни в чем не уверена. Нервная обстановка мне помогает".
Наверное, именно такой подход помог Шарлиз перевоплотиться в устрашающую королеву Равенну в "Белоснежке и охотнике", суперженщину в "Хэнкоке", военачальницу Фуриосу в "Безумном Максе: Дорога ярости", шпионку Лоррейн во "Взрывной блондинке".
В активе Шарлиз разноплановые роли. В начале карьеры у нее преобладали романтические мелодрамы. Но сама актриса не верит в вечную любовь.
Она восемь лет встречалась с актером Стюартом Таунсендом, два года — с актером, режиссером Шоном Пенном (они даже были помолвлены, но до свадьбы не дошло).
Сейчас она одна, но совсем не переживает по этому поводу.
"Недавно я с дочкой ехала в машине, и она сказала: "Мама, тебе нужен бойфренд!" А я ответила: "На самом деле — нет, я и так себя отлично ощущаю, я в отношениях с самой собой". Видели бы вы ее лицо — она даже не знала, что есть и такой вариант", — смеется актриса.
В активе Шарлиз разноплановые роли. В начале карьеры у нее преобладали романтические мелодрамы. Но сама актриса не верит в вечную любовь.
Она восемь лет встречалась с актером Стюартом Таунсендом, два года — с актером, режиссером Шоном Пенном (они даже были помолвлены, но до свадьбы не дошло).
Сейчас она одна, но совсем не переживает по этому поводу.
"Недавно я с дочкой ехала в машине, и она сказала: "Мама, тебе нужен бойфренд!" А я ответила: "На самом деле — нет, я и так себя отлично ощущаю, я в отношениях с самой собой". Видели бы вы ее лицо — она даже не знала, что есть и такой вариант", — смеется актриса.
Оба ребенка Шарлиз — приемные: сын Джексон и дочка Огаст. "Я волновалась, когда оформляла родительские права, но это была судьба — то, что двое этих ребят появились в моей жизни, — говорит актриса. — Обществу еще многому надо научиться — насчет того, какой должна быть семья".
Шарлиз берет пример с матери, благодаря которой она и стала актрисой.
"Наша семья — это все для меня. Дар моей мамы — поощрять меня во всем, чтобы я могла найти себя и обрести независимость", — подчеркивает Терон.
Оба ребенка Шарлиз — приемные: сын Джексон и дочка Огаст. "Я волновалась, когда оформляла родительские права, но это была судьба — то, что двое этих ребят появились в моей жизни, — говорит актриса. — Обществу еще многому надо научиться — насчет того, какой должна быть семья".
Шарлиз берет пример с матери, благодаря которой она и стала актрисой.
"Наша семья — это все для меня. Дар моей мамы — поощрять меня во всем, чтобы я могла найти себя и обрести независимость", — подчеркивает Терон.
Шарлиз снимается не только в кино, но и рекламе.
Актриса появилась в ролике часов Raymond Weil, участвовала в кампании Uniqlo вместе с Орландо Блумом.
А еще Шарлиз стала лицом парфюма J’adore от Dior. Сразу после выхода первого — довольно откровенного — ролика с Терон в искрящемся золотом платье продажи аромата выросли в несколько раз.
Теперь ее фраза "J’adore, Dior" — культовая, пример для подражания. Как и сама Шарлиз.
Шарлиз снимается не только в кино, но и рекламе.
Актриса появилась в ролике часов Raymond Weil, участвовала в кампании Uniqlo вместе с Орландо Блумом.
А еще Шарлиз стала лицом парфюма J’adore от Dior. Сразу после выхода первого — довольно откровенного — ролика с Терон в искрящемся золотом платье продажи аромата выросли в несколько раз.
Теперь ее фраза "J’adore, Dior" — культовая, пример для подражания. Как и сама Шарлиз.