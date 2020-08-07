Взрывная блондинка из Африки. Шарлиз Терон — 45

Шарлиз родилась в небольшом городке в ЮАР. Ее мать и отец владели фермой и фирмой по строительству дорог. Девочка росла среди дикой природы, общалась с работниками фермы (выучила почти 30 диалектов языка африкаанс), а ее любимым домашним питомцем был козел по имени Бок.

"Я доила коров в шесть утра и варила масло. Так что я умею делать любую фермерскую работу", — говорит актриса.

Интересно, что голубоглазую блондинку (среди ее предков — немцы, французы, голландцы) не считали красивой. В ЮАР другие представления о женской красоте.