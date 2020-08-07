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https://ria.ru/20200807/1575448381.html
Взрывная блондинка из Африки. Шарлиз Терон — 45
Милая блондинка, циничная королева, настоящий монстр — все это про Шарлиз Терон, которой исполняется 45 лет. Она росла на ферме и увлекалась балетом, а сейчас... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, знаменитости, звезды, орландо блум , киану ривз, аль пачино, шарлиз терон, шон пенн, фото

Взрывная блондинка из Африки. Шарлиз Терон — 45

08:00 07.08.2020
5793
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Милая блондинка, циничная королева, настоящий монстр — все это про Шарлиз Терон, которой исполняется 45 лет. Она росла на ферме и увлекалась балетом, а сейчас профессионально выполняет опасные трюки и не верит в вечную любовь. О жизни и карьере актрисы — в материале РИА Новости.
© AFP 2020 / Getty Images/Amy Sussman

Шарлиз родилась в небольшом городке в ЮАР. Ее мать и отец владели фермой и фирмой по строительству дорог. Девочка росла среди дикой природы, общалась с работниками фермы (выучила почти 30 диалектов языка африкаанс), а ее любимым домашним питомцем был козел по имени Бок.

"Я доила коров в шесть утра и варила масло. Так что я умею делать любую фермерскую работу", — говорит актриса.

Интересно, что голубоглазую блондинку (среди ее предков — немцы, французы, голландцы) не считали красивой. В ЮАР другие представления о женской красоте. 

Актриса Шарлиз Терон со своей матерью Гердой Джейкоб Алеттой на в 92-й ежегодной премии Оскар в Голливуде
1 из 10

Шарлиз родилась в небольшом городке в ЮАР. Ее мать и отец владели фермой и фирмой по строительству дорог. Девочка росла среди дикой природы, общалась с работниками фермы (выучила почти 30 диалектов языка африкаанс), а ее любимым домашним питомцем был козел по имени Бок.

"Я доила коров в шесть утра и варила масло. Так что я умею делать любую фермерскую работу", — говорит актриса.

Интересно, что голубоглазую блондинку (среди ее предков — немцы, французы, голландцы) не считали красивой. В ЮАР другие представления о женской красоте. 

© AFP 2020 / Getty Images/Amy Sussman
© AFP 2020 / Robyn Beck

Отдушиной для Шарлиз стали танцы. С шести лет она посещала уроки балета, потом поступила в хореографическое училище Джоффри, а в свободное от учебы время, по совету матери, подрабатывала моделью. Но из-за травмы колена пришлось оставить хореографию.

"Мне казалось, что это конец света, ведь танец был моей страстью, — признавалась актриса. — Думала, придется остаться в Южной Африке и до конца жизни работать в супермаркете".

В итоге она отправилась в качестве модели сначала в Италию, а потом в США. Но ее мать разглядела драматический талант дочери и настояла, чтобы та поехала в Голливуд.

Актеры Шарлиз Терон и Ченнинг Татум танцуют во время 85-ой церемонии вручения наград американской киноакадемии Оскар
2 из 10

Отдушиной для Шарлиз стали танцы. С шести лет она посещала уроки балета, потом поступила в хореографическое училище Джоффри, а в свободное от учебы время, по совету матери, подрабатывала моделью. Но из-за травмы колена пришлось оставить хореографию.

"Мне казалось, что это конец света, ведь танец был моей страстью, — признавалась актриса. — Думала, придется остаться в Южной Африке и до конца жизни работать в супермаркете".

В итоге она отправилась в качестве модели сначала в Италию, а потом в США. Но ее мать разглядела драматический талант дочери и настояла, чтобы та поехала в Голливуд.

© AFP 2020 / Robyn Beck
© 20th Century Fox Film Corporation (1996)

Шарлиз почти год безуспешно пыталась получить роль хотя бы в массовке. Недоедала — с заработком были проблемы.

Однажды она пришла в банк, обналичить чек от матери на 500 долларов. Но кассир отказался ее обслуживать — решил, что документ слишком подозрительный. И тут Шарлиз буквально взорвалась: устроила скандал, не стесняясь в выражениях на английском и африкаансе.

За бесплатным представлением наблюдал импресарио Джон Кроссби (работавший с такими звездами, как Рене Руссо и Джон Херт). После "шоу" он подошел к Шарлиз и дал ей визитку, а потом познакомил с агентами по подбору актеров.

Кадр из фильма То, что ты делаешь
3 из 10

Шарлиз почти год безуспешно пыталась получить роль хотя бы в массовке. Недоедала — с заработком были проблемы.

Однажды она пришла в банк, обналичить чек от матери на 500 долларов. Но кассир отказался ее обслуживать — решил, что документ слишком подозрительный. И тут Шарлиз буквально взорвалась: устроила скандал, не стесняясь в выражениях на английском и африкаансе.

За бесплатным представлением наблюдал импресарио Джон Кроссби (работавший с такими звездами, как Рене Руссо и Джон Херт). После "шоу" он подошел к Шарлиз и дал ей визитку, а потом познакомил с агентами по подбору актеров.

© 20th Century Fox Film Corporation (1996)
© Kopelson Entertainment (1997)

По совету Кроссби Шарлиз избавилась от южноафриканского акцента, и актрису наконец заметили.

Ее роль в "Адвокате дьявола" критики встретили восторженно. Терон сыграла жену главного героя Кевина (Киану Ривз), успешного сотрудника юридической фирмы, которого искушает Люцифер (Аль Пачино).

Персонаж Терон, Мэри-Энн, в течение фильма медленно сходит с ума. Чтобы быть максимально убедительной, актриса три месяца посещала психотерапевта.

Кадр из фильма Адвокат дьявола
4 из 10

По совету Кроссби Шарлиз избавилась от южноафриканского акцента, и актрису наконец заметили.

Ее роль в "Адвокате дьявола" критики встретили восторженно. Терон сыграла жену главного героя Кевина (Киану Ривз), успешного сотрудника юридической фирмы, которого искушает Люцифер (Аль Пачино).

Персонаж Терон, Мэри-Энн, в течение фильма медленно сходит с ума. Чтобы быть максимально убедительной, актриса три месяца посещала психотерапевта.

© Kopelson Entertainment (1997)
© DEJ Productions (2003)

Стремление правдиво играть своих героинь принесло Терон "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Монстр". Она стала первой в истории уроженкой Африки, удостоившейся высшей кинонаграды в этой категории.

"Монстр" — основанная на реальной истории картина про американскую серийную убийцу Эйлин Уорнос — проститутку, застрелившую семерых клиентов.

Для роли Шарлиз набрала 14 килограммов, сбрила брови, носила пластиковые зубы, контактные линзы и специальный грим.

"Мне не важно, что я играю непривлекательных героинь, я хочу показать, какие страшные вещи с ними произошли, отчего они стали такими", — объясняла потом актриса.

После этого она вернулась на родину национальной героиней: Нельсон Мандела лично поздравил ее.

Кадр из фильма Монстр
5 из 10

Стремление правдиво играть своих героинь принесло Терон "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Монстр". Она стала первой в истории уроженкой Африки, удостоившейся высшей кинонаграды в этой категории.

"Монстр" — основанная на реальной истории картина про американскую серийную убийцу Эйлин Уорнос — проститутку, застрелившую семерых клиентов.

Для роли Шарлиз набрала 14 килограммов, сбрила брови, носила пластиковые зубы, контактные линзы и специальный грим.

"Мне не важно, что я играю непривлекательных героинь, я хочу показать, какие страшные вещи с ними произошли, отчего они стали такими", — объясняла потом актриса.

После этого она вернулась на родину национальной героиней: Нельсон Мандела лично поздравил ее.

© DEJ Productions (2003)
© Colossal Pictures (2005)

Одним визуальным перевоплощением Шарлиз не ограничивается. Как любая звезда, она может использовать дублеров на съемках трюков, но любит выполнять их самостоятельно. 

При работе над "Эон Флакс" о мире будущего Шарлиз не один час провела, болтаясь на страховочных тросах, чтобы изобразить гибкие, сверхъестественно ловкие движения героини. В итоге после одного из падений получила грыжу шейного позвоночного диска. Месяц ходила в медицинском воротнике.

Другим испытанием стал недавний проект "Бессмертная гвардия" о фантастических воинах, которые помогают людям. Шарлиз скакала на лошади, стреляла и боролась. Сильно повредила руку.

"Тогда я не понимала, насколько серьезная это травма, и решила продолжать, а с ней разобраться потом", — говорит актриса.

Затем порвала связку на большом пальце и защемила нерв на локте. "Мы снимали сцены на лошадях, а я не чувствовала руку, не могла нормально ею двигать. Было сложно", — рассказывает Терон. После завершения съемок ей сделали три операции.

Кадр из фильма Эон Флакс
6 из 10

Одним визуальным перевоплощением Шарлиз не ограничивается. Как любая звезда, она может использовать дублеров на съемках трюков, но любит выполнять их самостоятельно. 

При работе над "Эон Флакс" о мире будущего Шарлиз не один час провела, болтаясь на страховочных тросах, чтобы изобразить гибкие, сверхъестественно ловкие движения героини. В итоге после одного из падений получила грыжу шейного позвоночного диска. Месяц ходила в медицинском воротнике.

Другим испытанием стал недавний проект "Бессмертная гвардия" о фантастических воинах, которые помогают людям. Шарлиз скакала на лошади, стреляла и боролась. Сильно повредила руку.

"Тогда я не понимала, насколько серьезная это травма, и решила продолжать, а с ней разобраться потом", — говорит актриса.

Затем порвала связку на большом пальце и защемила нерв на локте. "Мы снимали сцены на лошадях, а я не чувствовала руку, не могла нормально ею двигать. Было сложно", — рассказывает Терон. После завершения съемок ей сделали три операции.

© Colossal Pictures (2005)
© UPI Russia

Статус звезды для Шарлиз ничего не изменил — все так же нервничает перед камерой.

Спасается тщательной подготовкой к роли.

"Я достаточно долго в индустрии, чтобы понимать: бывают и взлеты, и падения, — отмечает актриса. — И как только ты начинаешь думать, что отлично разбираешься во всем, тут же делаешь что-то неправильно. Хотя у меня такого нет: я вообще никогда ни в чем не уверена. Нервная обстановка мне помогает".

Наверное, именно такой подход помог Шарлиз перевоплотиться в устрашающую королеву Равенну в "Белоснежке и охотнике", суперженщину в "Хэнкоке", военачальницу Фуриосу в "Безумном Максе: Дорога ярости", шпионку Лоррейн во "Взрывной блондинке".

Шарлиз Терон в роли Королевы в фильме Белоснежка и охотник
7 из 10

Статус звезды для Шарлиз ничего не изменил — все так же нервничает перед камерой.

Спасается тщательной подготовкой к роли.

"Я достаточно долго в индустрии, чтобы понимать: бывают и взлеты, и падения, — отмечает актриса. — И как только ты начинаешь думать, что отлично разбираешься во всем, тут же делаешь что-то неправильно. Хотя у меня такого нет: я вообще никогда ни в чем не уверена. Нервная обстановка мне помогает".

Наверное, именно такой подход помог Шарлиз перевоплотиться в устрашающую королеву Равенну в "Белоснежке и охотнике", суперженщину в "Хэнкоке", военачальницу Фуриосу в "Безумном Максе: Дорога ярости", шпионку Лоррейн во "Взрывной блондинке".

© UPI Russia
© AP Photo / Dan Steinberg/Arthur Mola/Invision

В активе Шарлиз разноплановые роли. В начале карьеры у нее преобладали романтические мелодрамы. Но сама актриса не верит в вечную любовь.

Она восемь лет встречалась с актером Стюартом Таунсендом, два года — с актером, режиссером Шоном Пенном (они даже были помолвлены, но до свадьбы не дошло).

Сейчас она одна, но совсем не переживает по этому поводу.

"Недавно я с дочкой ехала в машине, и она сказала: "Мама, тебе нужен бойфренд!" А я ответила: "На самом деле — нет, я и так себя отлично ощущаю, я в отношениях с самой собой". Видели бы вы ее лицо — она даже не знала, что есть и такой вариант", — смеется актриса.

Шарлиз Терон Стюартом Таундсеном и с Шоном Пенном
8 из 10

В активе Шарлиз разноплановые роли. В начале карьеры у нее преобладали романтические мелодрамы. Но сама актриса не верит в вечную любовь.

Она восемь лет встречалась с актером Стюартом Таунсендом, два года — с актером, режиссером Шоном Пенном (они даже были помолвлены, но до свадьбы не дошло).

Сейчас она одна, но совсем не переживает по этому поводу.

"Недавно я с дочкой ехала в машине, и она сказала: "Мама, тебе нужен бойфренд!" А я ответила: "На самом деле — нет, я и так себя отлично ощущаю, я в отношениях с самой собой". Видели бы вы ее лицо — она даже не знала, что есть и такой вариант", — смеется актриса.

© AP Photo / Dan Steinberg/Arthur Mola/Invision
© AP Photo / Invision/Dan Steinberg

Оба ребенка Шарлиз — приемные: сын Джексон и дочка Огаст. "Я волновалась, когда оформляла родительские права, но это была судьба — то, что двое этих ребят появились в моей жизни, — говорит актриса. — Обществу еще многому надо научиться — насчет того, какой должна быть семья".

Шарлиз берет пример с матери, благодаря которой она и стала актрисой.

"Наша семья — это все для меня. Дар моей мамы — поощрять меня во всем, чтобы я могла найти себя и обрести независимость", — подчеркивает Терон.

Актриса Шарлиз Терон с сыном Джексоном и актером Шоном Пенном
9 из 10

Оба ребенка Шарлиз — приемные: сын Джексон и дочка Огаст. "Я волновалась, когда оформляла родительские права, но это была судьба — то, что двое этих ребят появились в моей жизни, — говорит актриса. — Обществу еще многому надо научиться — насчет того, какой должна быть семья".

Шарлиз берет пример с матери, благодаря которой она и стала актрисой.

"Наша семья — это все для меня. Дар моей мамы — поощрять меня во всем, чтобы я могла найти себя и обрести независимость", — подчеркивает Терон.

© AP Photo / Invision/Dan Steinberg
© Dior

Шарлиз снимается не только в кино, но и рекламе.

Актриса появилась в ролике часов Raymond Weil, участвовала в кампании Uniqlo вместе с Орландо Блумом.

А еще Шарлиз стала лицом парфюма J’adore от Dior. Сразу после выхода первого — довольно откровенного — ролика с Терон в искрящемся золотом платье продажи аромата выросли в несколько раз.

Теперь ее фраза "J’adore, Dior" — культовая, пример для подражания. Как и сама Шарлиз.

Кадр из рекламы j’adore Dior
10 из 10

Шарлиз снимается не только в кино, но и рекламе.

Актриса появилась в ролике часов Raymond Weil, участвовала в кампании Uniqlo вместе с Орландо Блумом.

А еще Шарлиз стала лицом парфюма J’adore от Dior. Сразу после выхода первого — довольно откровенного — ролика с Терон в искрящемся золотом платье продажи аромата выросли в несколько раз.

Теперь ее фраза "J’adore, Dior" — культовая, пример для подражания. Как и сама Шарлиз.

© Dior
23055037
КультураКино и сериалыЗнаменитостизвездыОрландо БлумКиану РивзАль ПачиноШарлиз ТеронШон Пенн
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