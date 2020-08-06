В Москве продолжат внедрять новейшие системы очистки воды

"Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, - обеспечить москвичей чистой качественной водой, поэтому на всех четырех станциях водоподготовки - Северной, Западной, Рублевской и Восточной ведется работа по внедрению новейших систем очистки. Сегодня через мембранные системы, озоносорбцию проходит уже 60% воды", - рассказал Бирюков.