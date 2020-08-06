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В Москве продолжат внедрять новейшие системы очистки воды
Внедрение новейших систем очистки воды, в том числе озоносорбции, в Москве будет продолжено, сообщил журналистам вице-мэр столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T20:40
2020-08-06T20:40
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РИА Новости
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москва
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Внедрение новейших систем очистки воды, в том числе озоносорбции, в Москве будет продолжено, сообщил журналистам вице-мэр столицы Петр Бирюков
.
Заммэра лично проинспектировал работу объектов водоподготовки и очистных сооружений, расположенных на территории ТиНАО в четверг.
"Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, - обеспечить москвичей чистой качественной водой, поэтому на всех четырех станциях водоподготовки - Северной, Западной, Рублевской и Восточной ведется работа по внедрению новейших систем очистки. Сегодня через мембранные системы, озоносорбцию проходит уже 60% воды", - рассказал Бирюков.