https://ria.ru/20200806/1575463486.html
Лукашенко не боится оставлять в стране российские военные базы
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится оставлять на территории страны два российских военных объекта, они не... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:43
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
россия
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3
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире