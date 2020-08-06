Лукашенко не боится оставлять в стране российские военные базы

"Нет. Знаете, во-первых надо понимать, какие это базы. Это базы, где работают полтора человека россиян, остальные белорусы… Они не представляют опасности", - заявил Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, видео которого обнародовано в четверг на Youtube-канале журналиста, отвечая на вопрос, не боится ли он оставлять на территории страны две российские базы.