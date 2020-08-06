"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву

По его мнению, это станет психологическим воздействием на юриста, защищающего интересы актера.

"Это всегда приятно", — сказал Добровинский.

Он добавил, что давно знает бывшую партнершу Пашаева. Адвокат заверил, что она никогда не была "ни помощницей, ни ученицей" защитника Ефремова.

ДТП с участием Ефремова

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в центре Москвы . По версии следствия, будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Машина артиста столкнулась с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.