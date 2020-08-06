https://ria.ru/20200806/1575448597.html
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Бывшая партнерша адвоката Эльмана Пашаева будет участвовать в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал телеканалу "360", представитель потерпевшей РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:58
2020-08-06T15:14
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. Бывшая партнерша адвоката Эльмана Пашаева
будет участвовать в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
, рассказал телеканалу "360"
, представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский
.
По его мнению, это станет психологическим воздействием на юриста, защищающего интересы актера.
"Это всегда приятно", — сказал Добровинский.
Он добавил, что давно знает бывшую партнершу Пашаева. Адвокат заверил, что она никогда не была "ни помощницей, ни ученицей" защитника Ефремова.
ДТП с участием Ефремова
ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в центре Москвы
. По версии следствия, будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Машина артиста столкнулась с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.
В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.
Сегодня, во второй день рассмотрения дела по существу, прокурор вызывает новых свидетелей обвинения и представит суду ряд материалов дела.