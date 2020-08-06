Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575448597.html
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Бывшая партнерша адвоката Эльмана Пашаева будет участвовать в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал телеканалу "360", представитель потерпевшей РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:14
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386767_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_770e104f73a59e13b8d34ffc58795642.jpg
https://ria.ru/20200806/1575427383.html
https://ria.ru/20200805/1575410490.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386767_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_770e104f73a59e13b8d34ffc58795642.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386767_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_161cb48ba1c1baebe779e21cdf29d4db.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386767_216:0:2264:2048_1400x0_80_0_0_3b24e5ec453e46676af8cd4642f766db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву

14:58 06.08.2020 (обновлено: 15:14 06.08.2020)
2270
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывшая партнерша адвоката Эльмана Пашаева будет участвовать в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал телеканалу "360", представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский.
По его мнению, это станет психологическим воздействием на юриста, защищающего интересы актера.
"Это всегда приятно", — сказал Добровинский.
Он добавил, что давно знает бывшую партнершу Пашаева. Адвокат заверил, что она никогда не была "ни помощницей, ни ученицей" защитника Ефремова.
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
04:27
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева

ДТП с участием Ефремова

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в центре Москвы. По версии следствия, будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Машина артиста столкнулась с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.
В ходе последнего судебного заседания Ефремов вину не признал. По его словам, он ничего не помнит из того вечера.
Сегодня, во второй день рассмотрения дела по существу, прокурор вызывает новых свидетелей обвинения и представит суду ряд материалов дела.
Адвокат Ефремова отрицает, что найденные в машине наркотики принадлежали обвиняемому
Вчера, 16:56
Адвокат Ефремова отреагировал на результаты экспертиз
2431004
Обсудить 1
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова
Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Строительство газопровода Северный поток — 2
В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
Разрушенный порт города Бейрут
Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния