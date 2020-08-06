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Слуцкий заявил о попытках США заглушить альтернативные точки зрения
Доклад госдепартамента США о "российской пропаганде" - очередное проявление политической цензуры, попытка Вашингтона заглушить альтернативные точки зрения в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:30
леонид слуцкий
вашингтон (город)
сша
в мире
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леонид слуцкий, вашингтон (город), сша, в мире

Слуцкий заявил о попытках США заглушить альтернативные точки зрения

14:21 06.08.2020 (обновлено: 14:30 06.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад госдепартамента США о "российской пропаганде" - очередное проявление политической цензуры, попытка Вашингтона заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором ведомство систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. Беспокойство госдепа вызвали материалы Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.
По мнению парламентария, представленный доклад является элементом "исключительно американской пропаганды и дезинформации". Слуцкий отметил, что упомянутые в нем СМИ действуют в правовом поле и работают "по всем международным профессиональным стандартам, исключая, в первую очередь, распространение откровенных фейков", что не всегда можно сказать о медиасфере в США.
"На самом деле, доклад - еще одно проявление политической цензуры, агрессивного продвижения проамериканской политики в мировых делах, а также попытка заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам. Вашингтон последовательно реализует русофобскую линию для обеспечения собственной гегемонии и сдерживания нашей страны. Все эти антироссийские "пугалки", обострившиеся на фоне предвыборной кампании в США, естественно, не имеют ничего общего с действительностью", - добавил депутат.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
04:40Медиавойны
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
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Леонид СлуцкийВашингтон (город)СШАВ мире
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