Слуцкий заявил о попытках США заглушить альтернативные точки зрения

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доклад госдепартамента США о "российской пропаганде" - очередное проявление политической цензуры, попытка Вашингтона заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором ведомство систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. Беспокойство госдепа вызвали материалы Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.
По мнению парламентария, представленный доклад является элементом "исключительно американской пропаганды и дезинформации". Слуцкий отметил, что упомянутые в нем СМИ действуют в правовом поле и работают "по всем международным профессиональным стандартам, исключая, в первую очередь, распространение откровенных фейков", что не всегда можно сказать о медиасфере в США.
"На самом деле, доклад - еще одно проявление политической цензуры, агрессивного продвижения проамериканской политики в мировых делах, а также попытка заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам. Вашингтон последовательно реализует русофобскую линию для обеспечения собственной гегемонии и сдерживания нашей страны. Все эти антироссийские "пугалки", обострившиеся на фоне предвыборной кампании в США, естественно, не имеют ничего общего с действительностью", - добавил депутат.